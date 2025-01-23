Группа Аквилон готова передать первые 26 квартир в госсобственность

В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности» в ЖК «Аквилон NEO», строительство которого ведется в Северодвинске, в собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся будет передано 1,9 тыс. кв. м.

Первая очередь жилого комплекса уже введена в эксплуатацию. Первые 26 квартир по инвестиционному контракту планируется передать региону в мае текущего года. Все квартиры передаются с чистовой отделкой. Сейчас выполняются необходимые работы: натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, установка сантехники в ванной комнате, внутриквартирных дверей, розеток и выключателей.

Напомним, что в рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное.

В четырех строящихся в Архангельске и городе корабелов жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся. Это 8,1 тыс. кв. м. Также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске Группой Аквилон строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В 2024 году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир. Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

По 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 20 домов площадью 9,3 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера.