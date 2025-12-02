РВК-Архангельск усилил контроль за качеством воды в преддверии паводка

Росводоканал Архангельск усилил контроль за качеством питьевой воды, подаваемой в дома потребителей, в преддверии вскрытия ото льда Северной Двины.

Голова ледохода уже в Холмогорском районе, по прогнозам, 9 апреля ледоход будет в Архангельске.



Контроль осуществляется на двух уровнях. Государственный санитарно-гигиенический мониторинг проводит Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. Производственный контроль качества питьевой и природной воды ежедневно осуществляют аккредитованные лаборатории Росводоканал Архангельск и МУП "Водоочистка".

В сутки Центральная аналитическая лаборатория проводит 463 измерения различных показателей. Усилен контроль за речными пробами воды на цветность, мутность и перманганатную окисляемость, за водой на выходе с очистных сооружений – за содержанием хлора.



«Центральная аналитическая лаборатория РВК-Архангельск осуществляет многоступенчатый контроль на всём пути движения воды - от водоисточника до потребителя. Специалисты лаборатории выполняют анализ воды по 51 показателю: химико-физическим и микробиологическим. Перечень параметров контроля разработан с учётом гигиенических требований и возможного поступления загрязнений от объектов, расположенных в зонах санитарной охраны водоисточников. Результаты исследований позволяют отслеживать динамику изменения качества питьевой воды на всех этапах её производства и транспортировки и выявлять проблемные участки. За год сотрудники лаборатории проводят более 240 тысяч исследований питьевой воды», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Мониторинг источников водоснабжения Архангельска и пригородных посёлков включает круглогодичное наблюдение за качественным составом воды в реке Северная Двина.

Существующая система позволяет получать полную картину состояния водоисточников, фиксировать их сезонные изменения и оперативно реагировать на любые отклонения.

По результатам ежедневных исследований, водопроводная вода в Архангельске является безвредной по химическому составу и безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении.

