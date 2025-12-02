Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск усилил контроль за качеством воды в преддверии паводка

Росводоканал Архангельск усилил контроль за качеством питьевой воды, подаваемой в дома потребителей, в преддверии вскрытия ото льда Северной Двины.

Голова ледохода уже в Холмогорском районе, по прогнозам, 9 апреля ледоход будет в Архангельске.

Контроль осуществляется на двух уровнях. Государственный санитарно-гигиенический мониторинг проводит Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. Производственный контроль качества питьевой и природной воды ежедневно осуществляют аккредитованные лаборатории Росводоканал Архангельск и МУП "Водоочистка".

В сутки Центральная аналитическая лаборатория проводит 463 измерения различных показателей. Усилен контроль за речными пробами воды на цветность, мутность и перманганатную окисляемость, за водой на выходе с очистных сооружений – за содержанием хлора.

«Центральная аналитическая лаборатория РВК-Архангельск осуществляет многоступенчатый контроль на всём пути движения воды - от водоисточника до потребителя. Специалисты лаборатории выполняют анализ воды по 51 показателю: химико-физическим и микробиологическим. Перечень параметров контроля разработан с учётом гигиенических требований и возможного поступления загрязнений от объектов, расположенных в зонах санитарной охраны водоисточников. Результаты исследований позволяют отслеживать динамику изменения качества питьевой воды на всех этапах её производства и транспортировки и выявлять проблемные участки. За год сотрудники лаборатории проводят более 240 тысяч исследований питьевой воды», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Мониторинг источников водоснабжения Архангельска и пригородных посёлков включает круглогодичное наблюдение за качественным составом воды в реке Северная Двина.
Существующая система позволяет получать полную картину состояния водоисточников, фиксировать их сезонные изменения и оперативно реагировать на любые отклонения.

По результатам ежедневных исследований, водопроводная вода в Архангельске является безвредной по химическому составу и безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении.
 

03 апрель 17:12

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (65)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20