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РВК-Архангельск контролирует качество питьевой воды в период ледохода

В преддверии паводка и на период прохождения ледохода РВК-Архангельск усилил контроль за работой городской системы водоснабжения. 

Качество воды исследуется и оценивается на всех этапах водоподготовки и транспортировки в соответствии с программой производственного контроля, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора. Для подготовки воды используются современные химические реагенты.

«На станциях водоподготовки РВК-Архангельск применяются только самые безопасные и проверенные реагенты, которые разрешены для подготовки питьевой воды и соответствуют требованиям ГОСТ, а также санитарным нормам. На все реагенты в обязательно порядке есть паспорта качества и безопасности», – подчеркнула главный технолог РВК-Архангельск Анна Слонова.

Специалисты контролируют воду на водозаборе, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора непосредственно в городе. Отборы проб проводятся из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых участках распределительной сети.

«Каждые два часа мы отбираем пробы воды в отстойниках, фильтрах, на станциях подъема и непосредственно в реке. Прежде всего, обращаем внимание на химические показатели —  цветность, мутность, ph – показатель активности иона водорода, а также щёлочность. Также ведем отбор проб на микробиологию, контролируем содержание в воде алюминия, железа и аммония», — рассказала заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук. 

В любой период года вода, которую получают жители Архангельска, полностью соответствует санитарным нормам. Для стабильной работы в период весеннего половодья в водоканале есть запас всех необходимых химических реагентов для очистки воды. В паводковый период используются максимальные дозы хлора, которые регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и безопасны для здоровья человека.

26 апрель 09:46 | : Экономика

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