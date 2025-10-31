Лаборатория РВК-Архангельск держит качество воды под контролем

РВК-Архангельск обеспечивает постоянный лабораторный контроль питьевой воды на всех этапах — от очистных сооружений до кранов в квартирах горожан. Программа мониторинга, согласованная с региональным Роспотребнадзором, охватывает сотни параметров и гарантирует безопасность воды.

Специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) компании проводят ежедневный производственный контроль качества воды перед подачей в городскую сеть. Мониторинг ведут на двух станциях подъема Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ). Лаборанты непрерывно проверяют ключевые санитарно-химические показатели на соответствие требованиям СанПиН. Ежедневно на основных точках водоподготовки измеряют содержание алюминия, аммония, железа, жесткость и щелочность. Каждый час анализируют уровень хлора. Такие параметры, как цветность, мутность, запах, привкус и pH, фиксируют каждые два часа.

«СанПиН обязывает нас проводить строгий производственный контроль, — поясняет начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева. — Мы обеспечиваем его на всех критически важных этапах, чтобы в сеть поступала только безопасная вода».

Помимо контроля на выходе с сооружений, лаборатория регулярно проверяет качество воды непосредственно в распределительной сети. Пробы отбирают в 186 точках по всем районам Архангельска. Это позволяет оперативно отслеживать состояние воды уже в трубах и своевременно реагировать на любые изменения.

Сейчас лаборанты и технологи уделяют повышенное внимание участку сети после завершения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм.

«Мы три дня без остановки промывали отремонтированный участок, — отмечает Евгения Стафеева. — Лаборатория непрерывно брала пробы и сравнивала показатели с нормативами. Разрешение на возобновление подачи воды мы дали только после того, как все анализы показали абсолютную норму».

Для обеззараживания воды на очистных сооружениях компания использует современные, высокоэффективные и безопасные реагенты. Основной обеззараживающий компонент — гипохлорит натрия. Его производят непосредственно на предприятии на собственных электролизных установках из обычной поваренной соли. Эта технология позволяет гарантировать чистоту и контролируемое качество реагента.