РВК-Архангельск усилил контроль за качеством питьевой воды в преддверии паводка

Водоканал Архангельска готов к прохождению периода паводка. Сейчас специалисты предприятия каждые два часа проверяют пробы речной воды и воды на разных стадиях очистки, на остаточный связанный хлор – каждый час.

«Мы отбираем пробы воды на всех этапах очистки и в месте водозабора воды из реки. Прежде всего обращаем внимание на физико-химические и органолептические показатели — цветность, мутность, pH воды – показатель активности иона водорода, а также щёлочность, жесткость, перманганатную окисляемость, контролируем содержание в воде растворенного алюминия, общего железа и ионов аммония. Одновременно ведем отбор проб и испытания на микробиологические показатели», — рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Качество воды пока практически не изменилось — на реках еще стоит лед. Пробы воды, как правило, показывают изменения качества ресурса с началом ледохода. Как только это зафиксируют специалисты лаборатории, на центральных очистных сооружениях (ЦОСВ) будут корректировать процесс очистки воды.

В паводок традиционно повышается мутность воды и цветность воды. Весной эти показатели в Северной Двине могут увеличиться в несколько десятков раз по сравнению с обычными периодами. Все эти показатели контролируются на водоканале круглосуточно.

«В основном природная и питьевая вода в Архангельске мягкая, но во время паводка жесткость и щелочность природной воды растут, что объясняется резким притоком грунтовых и других природных вод из-за таяния большого количества снега и льда. Из-за этого жесткость в питьевой воде тоже увеличивается – она становится средней жёсткости. Во время ледохода происходит снижение pH воды, что может привести к нарушению процессов очистки. Чтобы этого не допустить, для нормализации pH воды на этапах водоподготовки добавляют химический реагент – кальцинированную соду. Мы уже отметили, что жесткость и щёлочность воды потихоньку увеличиваются, поэтому можно сказать, что лед на реке Северная Двина тает, и уже скоро начнется ледоход», — отметила заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук.

В период паводка происходит и более интенсивная чистка приемных сеток водозабора. Крупный мусор оседает на водозаборных железобетонных желобах, мелкий принимают сетки диаметром 6 мм и 5 мм.

«В любой период года вода, которую жители Архангельска получают с Центральных очистных сооружений водопровода, полностью соответствует санитарным нормам. Для обеззараживания воды мы используем гипохлорит натрия, который готовится из обычной поваренной соли методом электролиза, при этом содержание остаточного хлора в воде соответствует всем нормам даже в период половодья. Отмечу, что сегодня это самый надежный метод очистки - именно после обеззараживания хлором вода поставляется абоненту в чистом виде, в какой бы точке города он ни жил», - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Для стабильной работы в период весеннего половодья на водоканале есть запас всех необходимых химических реагентов для очистки воды.

Качество воды, которая подается со станций водоподготовки ЦОСВ и ВОС пос. Силикатчиков, а также транспортируется по распределительной сети столицы Поморья, оценивается в соответствии с программой производственного контроля, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора.