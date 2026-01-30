УФСИН и "Титан" - партнеры навсегда

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк провел важную деловую встречу с генеральным директором производственно-коммерческого предприятия «Титан» Алексеем Крупцовым. Она стала очередным шагом в развитии долгосрочных отношений сторон.

В обсуждении вопросов также приняли участие от УФСИН заместитель начальника Управления Александр Литвинчук, а от ПКП «Титан» заместитель генерального директора по производству Альберт Пестов. Основной темой переговоров стало обсуждение перспектив и деталей дальнейшего сотрудничества.

Уголовно-исполнительная система плодотворно взаимодействует уже более 15 лет с данным крупным холдингом региона. В 2021 году между УФСИН и Группой компаний «Титан» было подписано соглашение, которое заложило основу для эффективного сотрудничества, в рамках которого были определены ключевые направления совместной деятельности.

Состоявшийся разговор стал еще одним шагом к выстраиванию прочных партнёрских отношений, направленных на решение комплекса задач, связанных с трудовой занятостью осужденных и обеспечением производственно-хозяйственных нужд учреждений уголовно-исполнительной системы. На встрече более детально рассмотрели вопросы, связанные с организацией перевозок пиловочного сырья, которые обеспечат загрузку деревообрабатывающих мощностей ИК-1 и ИК-14 региональной УИС.

Важным вектором сотрудничества УФСИН России по Архангельской области и Группы компаний «Титан» является обеспечение стабильной трудовой занятости лиц, находящихся в местах лишения свободы, это позволяет им не терять своих профессиональных навыков, что в свою очередь положительно сказывается при трудоустройстве после выхода на свободу.