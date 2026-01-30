Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

УФСИН и "Титан" - партнеры навсегда

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк провел важную деловую встречу с генеральным директором  производственно-коммерческого предприятия «Титан» Алексеем Крупцовым. Она стала очередным шагом в развитии долгосрочных отношений сторон. 

В обсуждении вопросов также приняли участие от УФСИН заместитель начальника Управления Александр Литвинчук, а от ПКП «Титан» заместитель генерального директора по производству Альберт Пестов. Основной темой переговоров стало обсуждение перспектив и деталей дальнейшего сотрудничества. 

Уголовно-исполнительная система плодотворно взаимодействует уже более 15 лет  с данным крупным холдингом региона. В 2021 году между УФСИН и Группой компаний «Титан» было подписано соглашение, которое заложило основу для эффективного сотрудничества, в рамках которого были определены ключевые направления совместной деятельности. 

Состоявшийся разговор стал еще одним шагом к выстраиванию прочных партнёрских отношений, направленных на решение комплекса задач, связанных с трудовой занятостью осужденных и обеспечением производственно-хозяйственных нужд учреждений уголовно-исполнительной системы. На встрече более детально рассмотрели вопросы, связанные с организацией перевозок пиловочного сырья, которые обеспечат загрузку деревообрабатывающих мощностей ИК-1 и ИК-14 региональной УИС. 

Важным вектором сотрудничества УФСИН России по Архангельской области и Группы компаний «Титан» является обеспечение стабильной трудовой занятости лиц, находящихся в местах лишения свободы, это позволяет им не терять своих профессиональных навыков, что в свою очередь положительно сказывается при трудоустройстве после выхода на свободу. 

 

 

20 март 11:01

Главные новости


Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (239)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20