Сотрудники поморского УФСИН делают добрые дела

К ежегодной Всероссийской акции «Ёлка желаний» присоединился временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.

Новогодняя благотворительная акция уже стартовала по всей стране. Накануне в ней приняли участие губернатор Поморья Александр Цыбульский, члены правительства и руководители силовых структур. Каждый присутствующий с праздничной новогодней красавицы, украшенной гирляндами, снял шарик, где написаны пожелания ребят. На ёлке - игрушки с мечтами детей не только из Архангельской области, но и из города Мелитополя Запорожской области, с которым у региона подписано соглашение о сотрудничестве и взято шефство.

Врио начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк снял шары с мечтами двух девочек. Четырнадцатилетняя Ирина из Мелитополя пожелала красивую пушистую елку, а девятилетняя Анна из Северодвинска ждет в подарок куклу. Максим Михайлович заверил, что все новогодние мечты детей будут обязательно выполнены.

Напомним, что Всероссийская акция «Елка желаний» проходит с 2018 года и объединяет людей, готовых творить добрые дела. Участие в проекте — возможность исполнить заветное желание ребенка, чья семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в России у тысяч детей исполняется самая заветная мечта. Акция организована Движением Первых при поддержке Росмолодежь.Добро.