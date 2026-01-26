УФСИН органично вписался в программу "Комфортное Поморье"

Заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Александр Литвинчук провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анной Шевелевой. Основной темой общения стало обсуждение вопроса по участию исправительных учреждений в реализации программы «Комфортное Поморье».

В состоявшемся разговоре также приняли участие заместитель генерального директора по производству ООО «Экоинтегратор» Денис Черепанов, представители УФСИН Григорий Черниенко и Валерий Ярославцев. Вначале Александр Литвинчук напомнил, что в Центрах трудовой адаптации ИУ имеются возможности для производства контейнерных площадок, различных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и уличных урн. Заместитель начальника УФСИН кроме того обратил внимание руководства регионального оператора на то, что имеющиеся участки металлообработки в колониях позволяют выполнить все с учетом требований заказчика.

- Начиная с 2019 года, в учреждениях накоплен достаточный опыт изготовления контейнерных площадок, - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Александр Литвинчук. - На производстве уже изготовлено почти 400 штук, и они установлены в г. Архангельске, Вельском, Коношском и Мезенском муниципальных округах.

На состоявшейся встрече представили УФСИН отметили, что ведомство готово расширить сотрудничество в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, для этого в колониях есть потенциал. К тому же использование по законодательству упрощенной процедуры закупок позволяет ускорить реализацию проектов по благоустройству территорий.

В ходе совещания сотрудниками УФСИН были предложены несколько вариантов контейнерных площадок и контейнеров. Стороны договорились подготовить эскизные проекты, в них будут учтены пожелания регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сотрудничество между УФСИН России по Архангельской области и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона носит устойчивый характер. Сторонами уже реализован ряд договоров по изготовлению продукции для нужд муниципальных округов Поморья.