Депутаты АрхГорДумы разбираются с домом на Химиков, 21

Ситуация с проблемными домами в Северном округе не стоит на месте. Накануне прошла рабочая встреча, посвященная экспертизе состояния одного из зданий. В обсуждении участвовали депутат от Северного округа, председатель городской Думы Иван Воронцов, глава округа Гидаят Шукюров, руководитель Фонда капитального ремонта Александр Бартасевич, глава департамента городского хозяйства Николай Худяков, представитель фирмы, проводящей экспертизу, Кирилл Пронин, а также жильцы дома.

Несколько лет назад жильцы забеспокоились, когда в доме появились многочисленные трещины. Они справедливо опасались, что фундамент начал разрушаться, и здание может рухнуть.

Управляющая компания установила маячки на стенах для мониторинга трещин и провела локальные аварийные работы. В начале года по инициативе депутатов от округа Ивана Воронцова и Дениса Лапина была организована встреча у дома, где было решено провести комплексную экспертизу.

Долгое время не могли найти исполнителя. В итоге за работу взялась компания ООО «СПУ» из Новочеркасска. Они обрабатывают данные обследования здания, которое провел местный эксперт Кирилл Пронин, который на встрече поделился с первыми выводами осмотра.

Он зафиксировал проседание фундамента с одной стороны на два сантиметра, которое и вызвало трещины на стенах. Хоть значение кажется небольшим, но если проседание фундамента достигнет четырех сантиметров – в трещины можно будет увидеть улицу. Также, эксперт зафиксировал размеры трещин на стенах и отметил, что маячки установлены не по ГОСТу: они сделаны из гипса и штукатурки, которые могут расширяться без визуальных деформаций.

Наиболее точными считаются пластинчатые маячки из пластика, которые фиксируют даже малейшие изменения. В ходе обсуждения участники решили, что на время экспертизы стоит связаться с управляющей компанией и попросить установить такие маячки.

Иван Воронцов на своей странице в соцсетях рассказал об основных итогах прошедшей рабочей встречи:

- Мы вместе обошли здание и прошли по второму подъезду. Местные жители Евгений и Сергей обращали внимание эксперта на все выявленные ими трещинки и деформации здания. Приятно поразило, что Кирилл Пронин в ответ также обратил внимание на некоторые дефекты, которые не были обозначены. Значит, работу проводит вдумчиво и со знанием дела.

Следующий и самый важный шаг – осмотр свайного поля. Сейчас нет точного понимания, на каких сваях стоит дом: одни утверждают, что на деревянных, другие – что на бетонной подушке. В ближайшие недели подрядчик сделает несколько шурфов и проведет обследование состояния фундамента, а также выполнит ультразвуковое исследование фундамента на предмет сохранения прочности.

После этого будет понятно – в каком состоянии находится фундамент и какие противоаварийные работы можно провести. Если экспертиза покажет, что здание можно спасти, то работы будут проведены за счет фонда капремонта и городского бюджета. Если же фундамент разрушается, то дом могут признать аварийным.

В любом случае, пока что рано делать какие-либо выводы, но мы внимательно следим за развитием ситуации.

Кроме того, вместе с директором фонда капремонта Александром Бартасевичем обсудили и судьбу соседнего дома на Химиков 21/11.

P.S. Также силами подрядной организации сегодня здесь были проведены инженерно-геологические изыскания почвы. Их результат войдёт в итоговый отчёт экспертизы