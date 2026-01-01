Улица Химиков в Архангельске: шок - это по-нашему









Накануне состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие председатель Архангельской городской Думы, депутат от Северного округа Иван Воронцов, глава Северного округа Гидаят Шукюров, представитель департамента городского хозяйства Елена Малахова, председатель общественного Совета Северного округа Валентина Попова, директор Фонда капитального ремонта Александр Бартасевич, руководитель ООО «АГТС» Валентин Дейнеко и представитель управляющей компании «Элай Дом».

Обсуждали ситуацию с состоянием домов по адресам: Химиков 21 и Химиков 21, к. 11. Напомним, на одном из них произошла авария в начале года, а второй нуждается в капитальном ремонте фасада. Но самое главное – устранить аварийные ситуации, чтобы жильцы домов могли чувствовать себя уверенно и спокойно.

Для устранения данной аварийной ситуации ООО «АГТС» планировали установить новую линию отопления под домом, заменив целиком участок трубы от ввода и до вывода. Компания выполнила свое обещание, и к моменту рабочей поездки линия уже функционировала. Работники справились быстро и специально отвели эту трубу немного в сторону от других коммуникаций, чтобы ее было проще обслуживать. Участники встречи также обратились к Валентину Дейнеко с просьбой поменять трубы в других домах этого квартала аналогичным способом.

Проблемный дом

Одна из сложностей дома по адресу Химиков, 21, к. 11 в том, что его долгие годы некачественно обслуживали. Управляющие компании менялись одна за другой, не внося существенных изменений и обновлений в инфраструктуру дома. И фактически довели дом «до ручки». Из-за многочисленных протечек соседние трубы также начинают гнить, а вода в подвале приводит к испарениям и плесени на стенах.

Кроме того, далеко не все жильцы бережно относятся к общедомовому имуществу, поэтому сегодня имеем то, что имеем, и постараемся оказать максимальное содействие людям. К слову, задолженность за коммунальные платежи здесь на 1 января 2025 года составляла более 300 тысяч рублей, а общая собираемость платежей – менее 50%. А это один из факторов, который мешает нормально обслуживать дом.

После замены магистральной трубы со стороны ООО «АГТС» ситуация несколько выровнялась. Но влажность в подъезде еще остается достаточно высокой. Сейчас управляющая компания следит за состоянием подвала, стоков и остального водоотведения. На встрече они заверили, что готовы выполнить косметический ремонт, но лишь после того, как будут восстановлены все коммуникации. Иначе такой ремонт может продержаться совсем недолго.

Иван Воронцов вышел с инициативой обратиться в Администрацию города с просьбой изыскать возможность провести обследование состояния дома. Если обследование покажет, что ситуация не сильно запущена, то дом могут спасти.

После этих работ Администрация инициирует собрание собственников жилья, чтобы они обратились в фонд капремонта на сдвиг сроков. Фонд капремонта может сделать замену кровли и замену всех коммуникаций: стояков и инженерии в подвале. Такой ремонт обойдется в десятки миллионов рублей.

Подобная практика есть у дома по адресу: Партизанская, 64, корп. 1. Он также находился в тяжёлом состоянии. За счёт поднятия тарифа, в доме сделали ремонт, установили двери, камеры видеонаблюдения, и навели порядок.

Как отметил Иван Воронцов, ему в комментариях задали вопрос касаемо плесени в квартирах. «Представитель управляющей компании пояснил, что они готовы отработать каждый вопрос в индивидуальном порядке. Поэтому нужно обратиться к ним напрямую, чтобы их специалисты вышли с комиссией и приняли шаги для устранения проблемы», - рассказал Иван Александрович.

Дом треснул на Химиков 21

Немного иная, но в то же время похожая ситуация у дома на Химиков, 21, где размещается администрация округа, а также общественная приемная команды народных избранников. Более 60% площадей дома в собственности у Администрации города, включая муниципальные квартиры. На здании идут трещины, в связи с чем вызывает опасение состояние его фундамента.

Несколько раз проводился аукцион на проведение экспертизы фундамента и составления проекта на ремонт фундамента и фасада. Однако долгое время не находился подрядчик, готовый выполнить соответствующие работы. Однако совсем недавно нашлась фирма, которая может взять на себя этот фронт работ.

"Компания из другого города, поэтому мы с первого дня будем держать ситуацию на контроле и будем требовать, чтобы подрядчик лично приехал и провёл экспертизу", - отметил Иван Воронцов.

Объективная картина должна дать вердикт: если фундамент разрушается, то пятиэтажный дом будет признан аварийным. Но если его состояние удовлетворительное, то дом будут спасать через фонд капремонта. Сейчас дом находится на очереди на капремонт на 2041 год, но администрация города и жильцы могут аналогично своим соседям выйти с просьбой сдвинуть сроки ремонта.

"Так как в этом доме находится администрация округа и наша приемная, мы все прекрасно видим проблемы этого дома уже не первый год. Неоднократно поднимали вопрос текущего обслуживания и ремонта, взаимодействовали с управляющей компанией. Так, в прошлом году РВК-Архангельск выполняла замену повреждённой трубы, устраняла подпоры и др. Работы по спасению дома ведутся, но как решится его судьба – будем ждать в ближайшее время", - рассказал об основных итогах поездки на своей странице в соцсетях народный избранник Иван Воронцов.



