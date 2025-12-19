Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В праздничные дни депутаты АрхГорДумы помыслами были с народом

В разгар новогодних праздников депутаты Архангельской городской Думы активно занимались решением острых коммунальных вопросов, связанных с отоплением, водоснабжением и устранением аварийных ситуаций в разных районах Архангельска.

 Так, депутат Наталья Братина обратила внимание на серьезную проблему на Левом берегу: с 30 декабря из-за аварии на теплосетях многие жители оставались без полноценного отопления. Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию, ситуация не менялась . При этом морозы за окном достигают -20°, а некоторые квартиры страдают от отсутствия тепла уже несколько лет — проблема носит системный характер и требует комплексного подхода, а не временных мер.

 «Как депутат, я направила официальное обращение в управляющую компанию, провели ряд оперативных совещаний. В итоге, добились восстановления отопления в домах жителей. На сегодня проблем с отоплением нет», — подчеркнула Наталья Братина. 

 В Северном округе по нескольким адресам ситуация также была напряженной. Городской депутат от округа Иван Воронцов рассказал о последствиях аварии на магистральных теплосетях в доме на улице Химиков, 21, корпус 11. Из-за разрыва трубы горячая вода затопила подвал, а пар, поднимаясь в подъезд, замерзал, образуя снежные наросты. Совместно с АГТС и управляющей компанией ведутся работы по устранению последствий. Кроме того, в соседнем доме на Химиков, 23, отопление периодически пропадает в ряде квартир.

 "Учитывая аварийное состояние труб в этом квартале, мы будем обращаться к АГТС с просьбой заменить летом здесь все участки труб. В том числе и соседних домах, где они идут в подвале.

 В связи с этими проблемами в очередной раз обратили внимание и на текущее состояние фасадов домов по адресам: Химиков, 21, к. 11 и Химиков, 21. Обсуждение плана по проведению капремонта пройдет 20 января с участием руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", -  рассказал на своей страничкев соцсетях Иван Воронцов.

 Напомним, что несколько дней назад аварийные коммунальные службы оперативно завершили работы по устранению аварии на сетях водоснабжения в Соломбале. Ситуация, как сообщалось ранее, была непростой: утечка оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, а наличие ливневой канализации осложнило процесс.

 Важно отметить, что асфальтовое покрытие не вскрывалось, однако, как подчеркнул Алексей Бельков, весной этот момент будет взят на особый контроль и выразил огромную благодарность ремонтной бригаде РВК-Архангельск за оперативное устранение аварии.


14 январь 15:46 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (104)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20