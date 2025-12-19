В праздничные дни депутаты АрхГорДумы помыслами были с народом

В разгар новогодних праздников депутаты Архангельской городской Думы активно занимались решением острых коммунальных вопросов, связанных с отоплением, водоснабжением и устранением аварийных ситуаций в разных районах Архангельска.

Так, депутат Наталья Братина обратила внимание на серьезную проблему на Левом берегу: с 30 декабря из-за аварии на теплосетях многие жители оставались без полноценного отопления. Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию, ситуация не менялась . При этом морозы за окном достигают -20°, а некоторые квартиры страдают от отсутствия тепла уже несколько лет — проблема носит системный характер и требует комплексного подхода, а не временных мер.

«Как депутат, я направила официальное обращение в управляющую компанию, провели ряд оперативных совещаний. В итоге, добились восстановления отопления в домах жителей. На сегодня проблем с отоплением нет», — подчеркнула Наталья Братина.

В Северном округе по нескольким адресам ситуация также была напряженной. Городской депутат от округа Иван Воронцов рассказал о последствиях аварии на магистральных теплосетях в доме на улице Химиков, 21, корпус 11. Из-за разрыва трубы горячая вода затопила подвал, а пар, поднимаясь в подъезд, замерзал, образуя снежные наросты. Совместно с АГТС и управляющей компанией ведутся работы по устранению последствий. Кроме того, в соседнем доме на Химиков, 23, отопление периодически пропадает в ряде квартир.

"Учитывая аварийное состояние труб в этом квартале, мы будем обращаться к АГТС с просьбой заменить летом здесь все участки труб. В том числе и соседних домах, где они идут в подвале.

В связи с этими проблемами в очередной раз обратили внимание и на текущее состояние фасадов домов по адресам: Химиков, 21, к. 11 и Химиков, 21. Обсуждение плана по проведению капремонта пройдет 20 января с участием руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", - рассказал на своей страничкев соцсетях Иван Воронцов.

Напомним, что несколько дней назад аварийные коммунальные службы оперативно завершили работы по устранению аварии на сетях водоснабжения в Соломбале. Ситуация, как сообщалось ранее, была непростой: утечка оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, а наличие ливневой канализации осложнило процесс.

Важно отметить, что асфальтовое покрытие не вскрывалось, однако, как подчеркнул Алексей Бельков, весной этот момент будет взят на особый контроль и выразил огромную благодарность ремонтной бригаде РВК-Архангельск за оперативное устранение аварии.



