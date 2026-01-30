Завершено строительство первой очереди ЖК «Аквилон ROSA»

Администрация Архангельска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди нового жилого комплекса Группы Аквилон на ул. Нагорная. Это первый дом в столице Поморья, построенный по закону о масштабных инвестиционных проектах, принятому по инициативе губернатора Александра Цыбульского.

Напомним, что по решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции проект получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор передает в государственную собственность региону не менее 7% жилой площади для предоставления нуждающимся.

На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,75 га, Группа Аквилон строит разновысотный жилой комплекс «Аквилон ROSA» с подземным паркингом. Дома займут 26% площади участка, на остальной - выполнят комплексное благоустройство и озеленение. В собственность региона будет передано порядка 45 квартир с полной чистовой отделкой.

При строительстве жилого комплекса реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Квартиры спроектированы по передовой концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков - не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха.

Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства 2-й очереди комплекса – 2026 год.

Реализуя в Архангельской области шесть масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске, строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся (первые квартиры были переданы в прошлом году в ЖК «Аквилон NEO» в Северодвинске). Также в Архангельске будут построены: новое здание парусного центра «Норд», общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. Всего по масштабным инвестпроектам будет построено 205 тыс. кв. м нового жилья.



