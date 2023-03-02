В середине июня начнется продажа квартир в новом ЖК «Аквилон ROSA»

Группа Аквилон приступила к возведению нового жилого комплекса на ул. Нагорная, рядом с Ломоносовским парком. Администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство.

Напомним, что данный проект по решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор получает земельные участки в аренду без торгов, с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади.

На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,75 га, Группа Аквилон построит разновысотный жилой комплекс «Аквилон ROSA» общей площадью 28,5 тыс. кв. м на 400 квартир с подземным паркингом. Сам жилой комплекс займет 26% площади участка, на остальной - будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка. В собственность региона будет передано примерно 45 квартир.

При строительстве жилого комплекса будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Квартиры спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков - не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS».

Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограниченно и не является публичной офертой. Сроки акции с 14 июня 2023 года. Подробности по тел.: 8(8182) 65-00-8. Скидка 20% на первые квартиры в день мероприятия. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Гавань». По адресу: г. Архангельск, ул. Нагорная. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040610:1539, 29:22:040610:63, 29:22:040610:619, 29:22:040610:819 1 этап. ROSA (РОСА) - Роса. Проектная декларация на сайте https ://наш.дом.рф



