Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В середине июня начнется продажа квартир в новом ЖК «Аквилон ROSA»

Группа Аквилон приступила к возведению нового жилого комплекса на ул. Нагорная, рядом с Ломоносовским парком. Администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство.

 Напомним, что данный проект по решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор получает земельные участки в аренду без торгов, с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади. 

 На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,75 га, Группа Аквилон построит разновысотный жилой комплекс «Аквилон ROSA» общей площадью 28,5 тыс. кв. м на 400 квартир с подземным паркингом. Сам жилой комплекс займет 26% площади участка, на остальной - будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка. В собственность региона будет передано примерно 45 квартир. 

 При строительстве жилого комплекса будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Квартиры спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков - не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

 Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS».

Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год. 

 *Реклама. ФЗ-214. Предложение ограниченно и не является публичной офертой. Сроки акции с 14 июня 2023 года. Подробности по тел.: 8(8182) 65-00-8. Скидка 20% на первые квартиры в день мероприятия. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Гавань». По адресу: г. Архангельск, ул. Нагорная. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040610:1539, 29:22:040610:63, 29:22:040610:619, 29:22:040610:819 1 этап. ROSA (РОСА) - Роса. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф 


05 июнь 11:49 | : Экономика

Главные новости


Погода – холодная, время – горячее. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Страна победившего пломбира. Рецензия на фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (52)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20