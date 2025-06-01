Группа Аквилон в Северодвинске передала в госсобственность первые квартиры

26 квартир переданы в государственную собственность Архангельской области в 1-й очереди ЖК «Аквилон NEO», который возводится в Северодвинске. Качество работ проверил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Новый технологичный смарт-квартал класса комфорт-плюс «Аквилон NEO» площадью порядка 48 тыс. кв. м расположен на участке площадью 2,47 га на пр. Победы, в районе пересечения с пр. Труда. 1-я очередь уже введена в эксплуатацию.

Напомним, что в соответствии с решением региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции строительство жилого комплекса осуществляется в рамках масштабного инвестпроекта. Согласно областному закону «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого проекта Группа Аквилон передает региону в собственность не менее 7% жилой площади для предоставления нуждающимся.

Первые 26 квартир приняты специальной комиссией во главе с министром экономического развития и промышленности правительства Архангельской области Евгенией Шелюк. Все помещения соответствуют требованиям инвестконтракта.

- Квартиры передаются с полной чистовой отделкой. Она включает устройство натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, на полах - настил ламината, укладка керамической плитки и установка качественной сантехники в ванной комнате и санузле, монтаж установка внутриквартирных дверей, розеток и выключателей. Мы стремимся сделать все качественно, чтобы новоселы могли сразу переехать в новое жилье. Всего в трех очередях ЖК «Аквилон NEO» в собственность региона будет передано 46 квартир, - отметил Александр Фролов.

Квартиры, переданные застройщиком в государственную собственность поступят в распоряжение администрации Северодвинска для последующего заключения договоров соцнайма с нуждающимися в жилье гражданами.

Напомним, что в Северодвинске Группа Аквилон реализует еще один масштабный инвестпроект. В квартале 100 за счет инвестора построен и уже передан муниципалитету детский сад на 140 мест, на берегу озера Театральное выполнено благоустройство, и ведутся работы по обустройству общедоступного парка площадью 2,5 га.

В Архангельске Группа Аквилон в рамках областного закона «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности» реализует три масштабных инвестпроекта. В 2026-28 году в государственную собственность для последующего предоставления нуждающимся будет передано порядка 200 квартир.