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Стартуют продажи квартир во 2-й очереди ЖК «Аквилон ROSA» в Архангельске

Группа Аквилон продолжает реализацию масштабного инвестпроекта в Архангельске, на ул. Нагорная, рядом с Ломоносовским парком.*

 Напомним, что данный проект по решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор получает земельные участки в аренду без торгов, с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади. 

 На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,75 га, Группа Аквилон строит разновысотный жилой комплекс «Аквилон ROSA» общей площадью 42 тыс. кв. м с подземным паркингом. 

 Сам жилой комплекс займет порядка 30% площади участка, на остальной части - будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка. В собственность региона будет передано примерно 45 квартир.

 Строительство 1-й очереди жилого комплекса началось в прошлом году. В настоящее время на стройплощадке выполнено погружение основного объема свай, выполнены монолитные работы по ростверку, ведется устройство стен подвала, цокольного перекрытия, завершен фундамент подземного паркинга, началось возведение стен 1-го этажа. На 2-й очереди завешена разработка котлована, погружено 75% объема свай фундамента.

 При строительстве жилого комплекса реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Квартиры спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков - не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку в одном из 3-х цветовых решений: Sand, Terra, Graphite.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты. Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS».

 Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год. 

 *Реклама. ФЗ-214. Предложение ограниченно и не является публичной офертой. Сроки акции с 13 июня 2024 года. Подробности по тел.: 8(8182) 65-00-08. Скидка 20% на первые квартиры в день мероприятия. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Гавань». По адресу: г. Архангельск, ул. Нагорная. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040610:1539, 29:22:040610:63, 29:22:040610:619, 29:22:040610:819

2 этап. ROSA (РОСА) - Роса. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф 


11 июнь 11:46 | : Экономика

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