Поморам запретили дарить недвижимость в ипотеке

Специалисты Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу выделили основные ограничения для дарения недвижимого имущества.

«Дарение – это безвозмездная сделка, при которой одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) в собственность имущество, – комментирует Юлия Зажигина, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости регионального Управления Росреестра. – Дарителем может выступать только законный собственник. Ключевое условие для регистрации договора дарения – наличие права собственности дарителя, внесенное в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Итак, основные ситуации, когда дарение недвижимости запрещено или ограничено:

права собственности дарителя нет в ЕГРН. Без этого регистрация перехода права к одаряемому невозможна;

наложен арест или запрет. При наличии в ЕГРН записей об арестах или иных запретах на совершение сделок, собственник должен сначала обеспечить снятие этих ограничений; недвижимость в ипотеке. Подарить имущество, обремененное залогом (например, по ипотечному кредиту), нельзя без согласия залогодержателя (банка); собственник – банкрот. Если в отношении дарителя введена процедура банкротства, он лишается права распоряжаться своим имуществом.

Важное законодательное изменение:

С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это правило действует даже если стороны сделки являются близкими родственниками. Регистрация перехода прав на основании простого письменного договора, заключенного после этой даты, осуществляться не будет.

«Обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения – это дополнительная гарантия защиты прав граждан, – поясняет нотариус Архангельского городского нотариального округа Нателла Ермакова. – Нотариус не просто заверяет подписи, а проводит полную юридическую проверку сделки. Он проверяет правоспособность и дееспособность сторон, отсутствие противоречий в договоре и возможных оснований для его оспаривания в будущем. Это позволяет минимизировать риски признания сделки недействительной, защитить права, в первую очередь, дарителя, а также избежать ошибок, которые могут привести к отказу в регистрации со стороны Росреестра. Еще одним преимуществом нотариальных договоров является то, что при удостоверении договора нотариус может самостоятельно подать документы на государственную регистрацию перехода права в Росреестр, при этом размер государственной пошлины останется таким же, а срок регистрации сократится до одного рабочего дня. Таким образом, нотариат берет на себя все юридические аспекты, существенно упрощая процедуру для граждан и делая ее максимально безопасной».