Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморам запретили дарить недвижимость в ипотеке

Специалисты Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу выделили основные ограничения для дарения недвижимого имущества. 

 «Дарение – это безвозмездная сделка, при которой одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) в собственность имущество, – комментирует Юлия Зажигина, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости регионального Управления Росреестра. – Дарителем может выступать только законный собственник. Ключевое условие для регистрации договора дарения – наличие права собственности дарителя, внесенное в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

 Итак, основные ситуации, когда дарение недвижимости запрещено или ограничено:

 права собственности дарителя нет в ЕГРН. Без этого регистрация перехода права к одаряемому невозможна;

  1. наложен арест или запрет. При наличии в ЕГРН записей об арестах или иных запретах на совершение сделок, собственник должен сначала обеспечить снятие этих ограничений;
  2. недвижимость в ипотеке. Подарить имущество, обремененное залогом (например, по ипотечному кредиту), нельзя без согласия залогодержателя (банка);
  3. собственник – банкрот. Если в отношении дарителя введена процедура банкротства, он лишается права распоряжаться своим имуществом.

 Важное законодательное изменение:

 С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это правило действует даже если стороны сделки являются близкими родственниками. Регистрация перехода прав на основании простого письменного договора, заключенного после этой даты, осуществляться не будет.

 «Обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения – это дополнительная гарантия защиты прав граждан, – поясняет нотариус Архангельского городского нотариального округа Нателла Ермакова. – Нотариус не просто заверяет подписи, а проводит полную юридическую проверку сделки. Он проверяет правоспособность и дееспособность сторон, отсутствие противоречий в договоре и возможных оснований для его оспаривания в будущем. Это позволяет минимизировать риски признания сделки недействительной, защитить права, в первую очередь, дарителя, а также избежать ошибок, которые могут привести к отказу в регистрации со стороны Росреестра. Еще одним преимуществом нотариальных договоров является то, что при удостоверении договора нотариус может самостоятельно подать документы на государственную регистрацию перехода права в Росреестр, при этом размер государственной пошлины останется таким же, а срок регистрации сократится до одного рабочего дня. Таким образом, нотариат берет на себя все юридические аспекты, существенно упрощая процедуру для граждан и делая ее максимально безопасной».

 

10 ноябрь 16:53 | : Экономика

Главные новости


Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (122)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20