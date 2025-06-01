В Архангельской области ставят заслон мошенникам в сфере недвижимости

В 2025 году региональным Управлением Росреестра в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено уже более 2500 записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственников недвижимости.

«Если вы хотите обезопасить принадлежащие вам объекты недвижимости, следует оформить заявление о невозможности государственной регистрации перехода права на имущество без вашего личного участия. Наличие в ЕГРН отметки о запрете регистрационных действий без личного участия собственника исключит риски мошеннических действий, документы будут возвращены без рассмотрения. Закон предусматривает исключения, но все они гарантируют безопасность сделки. Заявление можно подать в электронном виде, не выходя из дома или офиса», – поясняет заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Екатерина Долганова.

Жители нашего региона доверяют этому варианту защиты и ответственно относятся к безопасности своего имущества. Это подтверждает рост числа заявлений на внесение записей о запрете: в прошлом году жители Архангельской области подали 5340 заявлений о запрете действий с недвижимостью без личного участия, жители Ненецкого автономного округа - 185. А уже в 1 квартале текущего года по области в ЕГРН внесено 2364, по округу - 74 запрещающие записи.

Обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта без личного участия собственника через портал Госуслуги (с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ»), через личный кабинет правообладателя на официальном сайте Росреестра, а также через любое отделение «Мои документы» МФЦ.