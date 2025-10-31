Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника

Победители конкурса «Кухня Русского Севера» поделились праздничными рецептами. 

Одноименный образовательный проект стартовал в начале месяца, на первый курс заявились 253 участника – рестораторы, фермеры, туроператоры, маркетологи, студенты, которых объединяют любовь к кухне Русского Севера и желание создать оригинальные гастрономические маршруты для путешественников-гурманов. 

Большинство учеников – предприниматели из Вологодской (46 человек), Архангельской (54 человека), Кировской (29 человека) и Мурманской (32 человека) областей, Республики Коми (32 человека) и Республики Карелия (24 человека).

У каждого уже есть концепция продукта или услуги – это мастер-классы, туры, фестивали, а также создание уникальных меню. По замыслу авторов, оригинальное прочтение традиций необычной кухни Русского Севера станет еще одной точкой притяжения туристов в эти суровые и одновременно прекрасные места.  

Гастрономические путешествия-стремительно растущий сегмент рынка: до 40% бюджета в поездках тратится на еду и напитки, а вкусные сувениры прекрасно продаются.  Поддержка и развитие таких маршрутов – возможность сформировать яркий, уникальный бренд региона.  

- Мы сразу решили перейти к практическим тестам и провели новогодний конкурс рецептов. Результат превзошел ожидания, - шутит Сергей Крячков, ресторатор и руководитель онлайн школы «Кухня Русского Севера». 

Трех победителей выбрало авторитетное жюри из экспертов-наставников проекта, среди которых известные шеф-повара и популяризаторы русской кухни Олег Ольхов, телеведущий и руководитель проекта «Кремлевская кухня», Александр Исаев, руководитель проекта «Уличная еда России»,  Денис Мухин, эксперт по русской кухне и шеф ресторанов международных отелей (Hyatt Regency, Русские сезоны, Radisson и др.), Сергей Куликов, ресторатор, руководитель арт-кластера Zavod и депутат городской думы Череповца. 

Специальный приз от создателей школы гастрономического туризма Юлии Рыбаковой и Сергея Крячкова получила Валентина Русанова из Архангельской области и ее «Вилегодские колобашки»- традиционная выпечка из сдобного теста смазывается топленым маслом и толокном.

Участники проекта отметили рецепт традиционного рыбного супа «Калья» Вероники Хасановой из Коми, блюдо готовится на огуречном рассоле с добавлением рыбы и рыбьей икры. 

А члены молодежного жюри-студенты РАНХиГС отдали голоса Алене Ершовой из Ярославской области и ее рецепту блинного пирога с томленым творогом, ванилью и курагой.  

Три победителя и три оригинальных новогодних блюда для праздничного стола:

1.Рецепт от Алексея Истомина из Архангельской области «Оберег охотника»-грудка перепела с начинкой из клюквы и меда, замеченная в беконе.

2.«Рыба по Коми», оригинальный рецепт достался Елене Гасымовой от бабушки. Жирная рыба (семга, нельма, треска) запекается в печи с картофелем и сливках.

3. «Рябиновый кекс» с черноплодной и красной рябиной на основе творожного теста с отделкой растопленным сливочным маслом и сахарной пудрой - рецепт от Натальи Попцовой из Кировской области никого не оставил равнодушным. 

Ссылки на рецепты – на сайте проекта.

 Контакты: Салатина Евгения, 8(926)3443977, edanasevere@gmail.com

 

02 январь 15:45 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Этот странный Новый год. Необычные блюда со всего света
Архангельск. Другой взгляд

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (10)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20