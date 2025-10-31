Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника

Победители конкурса «Кухня Русского Севера» поделились праздничными рецептами.

Одноименный образовательный проект стартовал в начале месяца, на первый курс заявились 253 участника – рестораторы, фермеры, туроператоры, маркетологи, студенты, которых объединяют любовь к кухне Русского Севера и желание создать оригинальные гастрономические маршруты для путешественников-гурманов.

Большинство учеников – предприниматели из Вологодской (46 человек), Архангельской (54 человека), Кировской (29 человека) и Мурманской (32 человека) областей, Республики Коми (32 человека) и Республики Карелия (24 человека).

У каждого уже есть концепция продукта или услуги – это мастер-классы, туры, фестивали, а также создание уникальных меню. По замыслу авторов, оригинальное прочтение традиций необычной кухни Русского Севера станет еще одной точкой притяжения туристов в эти суровые и одновременно прекрасные места.

Гастрономические путешествия-стремительно растущий сегмент рынка: до 40% бюджета в поездках тратится на еду и напитки, а вкусные сувениры прекрасно продаются. Поддержка и развитие таких маршрутов – возможность сформировать яркий, уникальный бренд региона.

- Мы сразу решили перейти к практическим тестам и провели новогодний конкурс рецептов. Результат превзошел ожидания, - шутит Сергей Крячков, ресторатор и руководитель онлайн школы «Кухня Русского Севера».

Трех победителей выбрало авторитетное жюри из экспертов-наставников проекта, среди которых известные шеф-повара и популяризаторы русской кухни Олег Ольхов, телеведущий и руководитель проекта «Кремлевская кухня», Александр Исаев, руководитель проекта «Уличная еда России», Денис Мухин, эксперт по русской кухне и шеф ресторанов международных отелей (Hyatt Regency, Русские сезоны, Radisson и др.), Сергей Куликов, ресторатор, руководитель арт-кластера Zavod и депутат городской думы Череповца.

Специальный приз от создателей школы гастрономического туризма Юлии Рыбаковой и Сергея Крячкова получила Валентина Русанова из Архангельской области и ее «Вилегодские колобашки»- традиционная выпечка из сдобного теста смазывается топленым маслом и толокном.

Участники проекта отметили рецепт традиционного рыбного супа «Калья» Вероники Хасановой из Коми, блюдо готовится на огуречном рассоле с добавлением рыбы и рыбьей икры.

А члены молодежного жюри-студенты РАНХиГС отдали голоса Алене Ершовой из Ярославской области и ее рецепту блинного пирога с томленым творогом, ванилью и курагой.

Три победителя и три оригинальных новогодних блюда для праздничного стола:

1.Рецепт от Алексея Истомина из Архангельской области «Оберег охотника»-грудка перепела с начинкой из клюквы и меда, замеченная в беконе.

2.«Рыба по Коми», оригинальный рецепт достался Елене Гасымовой от бабушки. Жирная рыба (семга, нельма, треска) запекается в печи с картофелем и сливках.

3. «Рябиновый кекс» с черноплодной и красной рябиной на основе творожного теста с отделкой растопленным сливочным маслом и сахарной пудрой - рецепт от Натальи Попцовой из Кировской области никого не оставил равнодушным.

Ссылки на рецепты – на сайте проекта.

Контакты: Салатина Евгения, 8(926)3443977, edanasevere@gmail.com