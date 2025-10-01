Вверх
В Плесецке мусоровозы часами простаивают в очереди на выгрузку отходов

В Народный фронт пришло видео от представителя транспортного оператора из Плесецка.

В Плесецком округе, где живёт более 32 тысяч человек, происходит настоящая мусорная катастрофа.

Эксплуатирующая организация самовольно ограничила приём ТКО на полигоне до полутора часов в день. В итоге большегрузы, заполненные мусором, встали в гигантскую пробку, не имея возможности выгрузить собранные отходы.

Эта история вновь подтверждает, что мусорная реформа в Архангельской области буксует уже шесть лет. И каждый раз заложниками ситуации становятся простые жители, которые исправно платят за вывоз мусора.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру, УФАС России по Архангельской области и минприроды Поморья. Активисты требуют разобраться в ситуации и наказать виновных. Из-за конфликта хозяйствующих субъектов не должны страдать обычные люди. 

27 октябрь 15:31 | : Экономика / Скандалы

