Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт требует наказать "Фармацию" за беспредел с льготными лекарствами

В Народный фронт обратился студент САФУ Савелий Радомский. С трёх лет страдающий сахарным диабетом молодой человек рассказал, что провёл в аптеке “Фармация” в очереди за жизненно необходимым лекарством несколько часов. После чего узнал, что льготного препарата нет и был вынужден приобрести его за свой счёт за 670 рублей. Сразу же и в том же окне.

Мы выехали на место и убедились: в 11:30 в аптеке на Воскресенской, 118 – очередь почти из 70 человек: людям не хватает сидячих мест, поэтому пожилые и инвалиды вынуждены стоять.

Лекарственный заговор – в том, что в других аптеках, даже этой же сети, льготные рецепты не отоварить, поэтому пациенты всего города стекаются именно сюда. Плюс льготные рецепты обслуживаются всего в 1 – 2 окнах.

Бывает и так, что, отсидев три часа, люди узнают, что их лекарств нет, поэтому аптекарь перезвонит, когда они поступят. Придётся идти повторно и снова сидеть в многочасовой очереди.

Народный фронт обратился в прокуратуру и УФАС России региона. Активисты Требуют ликвидировать лекарственный беспредел, проверить работу минздрава Поморья, сети "Фармация" и наказать всех виновных.

 

10 октябрь 15:42 | : Скандалы

Главные новости


Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников
Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (142)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20