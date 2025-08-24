Народный фронт требует наказать "Фармацию" за беспредел с льготными лекарствами

В Народный фронт обратился студент САФУ Савелий Радомский. С трёх лет страдающий сахарным диабетом молодой человек рассказал, что провёл в аптеке “Фармация” в очереди за жизненно необходимым лекарством несколько часов. После чего узнал, что льготного препарата нет и был вынужден приобрести его за свой счёт за 670 рублей. Сразу же и в том же окне.



Мы выехали на место и убедились: в 11:30 в аптеке на Воскресенской, 118 – очередь почти из 70 человек: людям не хватает сидячих мест, поэтому пожилые и инвалиды вынуждены стоять.



Лекарственный заговор – в том, что в других аптеках, даже этой же сети, льготные рецепты не отоварить, поэтому пациенты всего города стекаются именно сюда. Плюс льготные рецепты обслуживаются всего в 1 – 2 окнах.



Бывает и так, что, отсидев три часа, люди узнают, что их лекарств нет, поэтому аптекарь перезвонит, когда они поступят. Придётся идти повторно и снова сидеть в многочасовой очереди.



Народный фронт обратился в прокуратуру и УФАС России региона. Активисты Требуют ликвидировать лекарственный беспредел, проверить работу минздрава Поморья, сети "Фармация" и наказать всех виновных.