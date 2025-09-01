Вверх
Работодатели Поморья жалуются на кадровый голод

Аналитики hh.ru подвели итоги III квартала 2025 года и выяснили, какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда Архангельской области. По данным hh.ru, за июль–сентябрь работодатели региона разместили более 11 тыс. вакансий — это отражает устойчивый спрос на кадры как в сфере обслуживания, так и в производственном секторе.

Больше всего предложений о работе — для водителей. На них приходится около 8% всех вакансий в регионе, медианная зарплата составляет 205 тыс. рублей. На втором месте — продавцы-консультанты и кассиры (около 8%) с показателем 50,4 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров упаковщик-комплектовщик (примерно 7%) — 108,3 тыс. рублей.

В первую двадцатку по востребованности также вошли операторы call-центров (6% вакансий, 68 тыс. рублей), разнорабочие и менеджеры по продажам (по 5%, 120,6 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно). С долей по 3% представлены курьеры (144 тыс. рублей), машинисты (146,5 тыс. рублей), врачи (99,8 тыс. рублей), а также повара, пекари, кондитеры (59,7 тыс. рублей). Ещё по 2% вакансий приходится на сварщиков (210,7 тыс. рублей), бухгалтеров (59,5 тыс. рублей), электромонтажников (104,3 тыс. рублей), монтажников (141,4 тыс. рублей) и слесарей-сантехников (77,9 тыс. рублей).

Среди профессий, доля которых составляет по 1% от всех предложений, выделяются официанты, бармены и бариста (53,5 тыс. рублей), уборщики (36,6 тыс. рублей), мерчандайзеры (40 тыс. рублей), медицинские сёстры и братья, а также администраторы (по 50 тыс. рублей).

Зарплаты за год выросли во всех профессиях рейтинга. Самый заметный прирост показали водители (+58,8 тыс. рублей), монтажники (+51,5 тыс. рублей), сварщики (+44,9 тыс. рублей), упаковщики и комплектовщики (+41,3 тыс. рублей), электромонтажники (+37,1 тыс. рублей) и разнорабочие (+30,5 тыс. рублей).

Далее следуют операторы call-центров (+27,8 тыс. рублей), курьеры (+23,2 тыс. рублей), машинисты (+17,3 тыс. рублей), слесари и сантехники (+17,2 тыс. рублей), менеджеры по продажам (+16 тыс. рублей), бухгалтеры (+9,4 тыс. рублей), врачи (+8,7 тыс. рублей), официанты и бармены (+8,5 тыс. рублей) и администраторы (+7,4 тыс. рублей).

Также выросли доходы у поваров, пекарей и кондитеров (+6,9 тыс. рублей), медицинских сестёр и братьев (+5 тыс. рублей), мерчандайзеров (+5 тыс. рублей), продавцов-консультантов (+4,9 тыс. рублей) и уборщиков (+3,9 тыс. рублей).

Данные hh.ru показывают, что работодатели региона постепенно расширяют кадровый запрос, а структура занятости становится более сбалансированной — востребованы как рабочие, так и офисные специалисты.

20 октябрь 09:15 | : Экономика

