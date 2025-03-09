Архангельской области требуются. ТОП самых востребованных профессий

– Аналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Архангельской области у работодателей.

Топ самых востребованных профессий в регионе открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 500 таких специалистов. На них приходится 11% или каждое десятое новое рабочее место. На втором месте оказалась профессия врача, местные компании открыли более 200 вакансий, на третьем месте по востребованности в Архангельской области – менеджеры по продажам (160+ новых рабочих мест).

Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 4 место по спросу заняли продавцы-консультанты и кассиры, на 5 месте – всегда востребованные в регионе водители, на 7 месте – курьеры.

При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Архангельской области этой весной достигла 87,5 тыс. рублей. Возможный доход врачей, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 74,2 тыс., менеджеров по продажам – 70,8 тыс.

Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для курьеров – более 133 тыс. рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для операторов call-центра (50,5 тыс.) и продавцов (50 тыс.).

Топ наиболее востребованных (по доле вакансий) профессий в Архангельской области, весна 2025: