Архангельской области требуются. ТОП самых востребованных профессий

– Аналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Архангельской области у работодателей.
Топ самых востребованных профессий в регионе открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 500 таких специалистов. На них приходится 11% или каждое десятое новое рабочее место. На втором месте оказалась профессия врача, местные компании открыли более 200 вакансий, на третьем месте по востребованности в Архангельской области – менеджеры по продажам (160+ новых рабочих мест).
Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 4 место по спросу заняли продавцы-консультанты и кассиры, на 5 месте – всегда востребованные в регионе водители, на 7 месте – курьеры.
При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Архангельской области этой весной достигла 87,5 тыс. рублей. Возможный доход врачей, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 74,2 тыс., менеджеров по продажам – 70,8 тыс.
Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для курьеров – более 133 тыс. рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для операторов call-центра (50,5 тыс.) и продавцов (50 тыс.).
Топ наиболее востребованных (по доле вакансий) профессий в Архангельской области, весна 2025:
Место
Профессия
Медианная зарплата, руб.
Доля вакансий
1
Электромонтажник
87 500 ₽
11%
2
Врач
74 200 ₽
8%
3
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
70 800 ₽
6%
4
Продавец-консультант, продавец-кассир
50 000 ₽
6%
5
Водитель
108 800 ₽
5%
6
Оператор call-центра, специалист контактного центра
50 500 ₽
4%
7
Курьер
133 400 ₽
3%