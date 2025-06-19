Стали известны самые востребованные профессии в Архангельской области

Аналитики hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Архангельской области за 7 месяцев этого года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными у местного бизнеса.

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Архангельской области разместили более 22 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов на hh.ru было опубликовано почти 2 тыс. предложений, что составляет 9% от общего числа рабочих мест в регионе.

На втором месте — врачи (1,3 тыс. вакансий, или 6%), на третьем — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1,2 тыс. вакансий, или 5%).

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий вошли не только рабочие, но и торговые, медицинские, инженерные и административные специальности. На эти профессии в совокупности приходится 61% всего спроса на кадры в регионе с начала года.

Сколько зарабатывают востребованные специалисты в Архангельской области?

Между тем самые востребованные профессии не всегда являются самыми высокооплачиваемыми. В 2025 году в Архангельской области лидерами по уровню дохода среди наиболее востребованных стали водители — медианная зарплата достигает 152,3 тыс. рублей. На втором месте — машинисты (143,3 тыс. рублей), на третьем — сварщики (132,9 тыс. рублей).

В то же время, несмотря на высокий спрос, уборщики зарабатывают в среднем 36,2 тыс. рублей, что на 37,3 тыс. меньше средней зарплаты по региону.

(фото с https://dzen.ru/a/Z-UATf_uhkRPrye6)



