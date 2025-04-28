Делегация МинТЭК оценила масштабную модернизацию объектов РВК-Архангельск

Специалисты Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области ознакомились с результатами модернизации ключевых объектов РВК-Архангельск – Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ) и канализации (ЦОСК). Делегация оценила, как изменилась инфраструктура водоканала за время реализации концессионных соглашений.

Центральные очистные сооружения водопровода и сети были переданы в концессию РВК-Архангельск в ноябре 2018 года, канализации – в июле 2021 года.

В первоочередном порядке ЦОСВ были переведены с опасного хлора на безопасный химреагент. Модернизирована система обеззараживания, установлены энергоэффективые насосы и оптимизирована работа запорной арматуры на насосных агрегатах, заменены линии подачи гипохлорита. В мае завершены масштабные работы по увеличению резервных мощностей станции, что улучшило качество водоподготовки и обеспечило стабильную подачу чистой воды в город даже в период паводков.

«Сейчас мы ведем работы по промывке резервуаров чистой воды, параллельно приступили к ремонту двух префильтров на первой линии и одного фильтра на третьей станции. Все это делается для улучшения качества подаваемой в город воды. А к концу 2025 года мы ставим цель полностью перейти на мембранные технологии очистки», - рассказала начальник ЦОСВ Мария Быкова.

На Центральных очистных сооружениях канализации гостям показали производственные мощности, которые достались РВК-Архангельск от МУП «Водоканал». Оборудование требовало немедленной модернизации: РВК-Архангельск уже реконструировал пять отстойников, а в ближайшее время приступит к обновлению аэротенков, песколовок и строительству нового здания решеток

«Благодаря реконструкции очистных сооружений канализации выводится из строя оборудование - наследие прошлых десятилетий. Оно уже выработало свой ресурс и не соответствует существующей нагрузке. При этом модернизация предприятием ведётся с использованием современных технологий очистки сточных вод. Это позволит не просто обновить очистные сооружения канализации, но снизить уровень загрязнения и улучшить качество очищенной воды. Завершить семилетний план мероприятий здесь должны к 2031 году. Но РВК-Архангельск планирует справиться с задачей раньше поставленного срока», – отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Наталья Сорванова.

РВК-Архангельск продолжает реализацию инвестиционной программы, направленной на кардинальное обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Внедрение инновационных решений позволит обеспечить жителей региона качественной питьевой водой и снизить антропогенную нагрузку на экосистему Северной Двины.



