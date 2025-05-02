РВК-Архангельск модернизирует систему водоподготовки

Специалисты РВК-Архангельск восстановили работу пятого фильтра второго блока очистки на Центральных очистных сооружениях водопровода (ЦОСВ). Это повысило резервные мощности станции и улучшило качество очистки воды. Теперь станция второго подъёма может обрабатывать на 5 тысяч кубометров воды в сутки больше и обеспечит стабильную подачу чистой воды в город.

Проблему обнаружили в июле 2024 года: во время плановой промывки резервуаров специалисты обнаружили примесь песка в чистой воде. Детальная диагностика показала, что повреждена дренажно-распределительная система. Для восстановления были закуплены необходимые материалы, полностью заменена 78-тонная фильтрующая загрузка, отремонтированы трубопроводы и дренажные отверстия, установлены новые закладные элементы. После многократных промывок и лабораторных анализов, подтвердивших отсутствие микроорганизмов, 3 мая 2025 года фильтр был успешно введён в эксплуатацию.

«Это была сложная техническая задача, с которой наши специалисты раньше не сталкивались, — отметила начальник ЦОСВ РВК-Архангельск Мария Быкова. — Но мы справились, и теперь фильтр снова встроен в технологическую цепочку и работает на благо жителей города».

Восстановление пятого фильтра дало сразу несколько преимуществ: увеличенная пропускная способность позволяет быстрее наполнять резервуары чистой воды и экономить электроэнергию, система стала устойчивее к периодам повышенной мутности воды, а равномерная нагрузка снизила износ других фильтров.

Параллельно с этими работами была проведена модернизация линии подачи химреагентов для обеззараживания воды — старые электролизеры заменены на новые, что сократило расход соли и электроэнергии. До конца 2025 года планируется полностью перевести систему обеззараживания на современные мембранные технологии. Также в ближайших планах предприятия — ремонт двух префильтров первичной очистки и одного фильтра на третьей станции для вывода всех мощностей на полную производительность.