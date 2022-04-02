Делегация из Ярославля знакомится с концессионной деятельностью «Росводоканала» в Архангельске

Объекты «Росводоканала» в Архангельске сегодня посетила делегация Ярославской области во главе с зампредом правительства региона Артемом Молчановым. Рабочая группа, в которой руководители ярославских водоканалов, директор профильного департамента правительства и депутат областной думы, накануне уже посетила наших коллег в «РВК-Воронеж». Цель деловой поездки - оценить лучшие практики в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемые в формате государственно-частного партнёрства.
Об этом сообщается на официальной странице «РВК-Архангельск» в социальной сети ВКонтакте.
Директор по капстроительству Александр Бараев и финансовый директор предприятия Дмитрий Лыков продемонстрировали гостям реконструированную в рамках инвестпрограммы водонасосную станцию № 91 - один из ключевых объектов архангельского водоканала. Одновременно с созданием ВНС, оснащенной самым современным оборудованием, компания ставила перед собой задачу обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение жителей Северного округа, поселка Талаги и Аэропорта. Для этого был построен дюкерный переход под рекой Кузнечиха, что дало возможность подавать на Сульфат воду непосредственно с ЦОСВ.
Сегодня «РВК-Архангельск» завершает процесс модернизации системы водоснабжения Северного округа, построив новую линию водовода диаметром 500 мм и протяженностью 3,5 км. В настоящее время проходят финишные работы по переподключению в камерах, устройству колодцев и пожарных гидрантов.
Следующим объектом визита ярославцев стали Центральные очистные сооружения канализации Архангельска, переданные городом в концессию «РВК-Архангельск» год назад. За это время был полностью реконструирован и запущен в эксплуатацию третий вторичный отстойник. Как результат – улучшилось качество очистки сочных вод, возвращаемых с ЦОСК в речку Хаторица. Сегодня в «РВК-Архангельск» полным ходом идут работы по реконструкции первичного отстойника.
Это наиболее важные мероприятия, направленные на качество очистки воды. Уже с 2023 года «РВК-Архангельск» планомерно приступает к полной реконструкции всех сооружений ЦОСК.
Как отметили руководители «РВК-Архангельск» все это стало возможным благодаря концессии с «Росводоканалом» - такие масштабные мероприятия муниципальному водоканалу не «потянуть».
Также делегация посетила Центральные очистные сооружения водопровода.
Представители Ярославской области детально рассматривали каждый объект, задавали вопросы. После посещения объектов водоканала они встретятся с концедентом - администрацией города и правительством Архангельской области.