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РВК-Архангельск модернизировал линию очистки воды

На Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ) Архангельска модернизировали линию подачи химреагента для обеззараживания воды. Специалисты РВК-Архангельск переложили километр трассы подачи гипохлорита, заменили старые трубы на полипропиленовые и установили новый электролизер. Это значительно повысило эффективность обеззараживания питьевой воды.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Архангельска получали воду самого высокого качества. Модернизация наших очистных сооружений — это шаг к обеспечению надежного и безопасного водоснабжения», — отметила начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Мария Быкова.

Технология электролиза, которая применяется для обеззараживания воды в Архангельске,  исключает накопление токсичного газа. Химический реагент – гипохлорит – получается из поваренной соли марки «Экстра» при смешении ее с умягченной водой и прохождением стадии электролиза. Весь процесс автоматизирован, участие человека требуется только в процессе засыпки соли в баки. Информация о работе оборудования выведена на пульт управления оператора электролизерной установки водоочистных сооружений, который контролирует работу системы.

Гипохлорит натрия препятствует распространению бактерий и микроорганизмов, обладает длительным действием и защищает воду на всем пути следования от водоочистных сооружений до крана потребителя, гарантируя ее безопасность. 

«Несколько лет назад мы отказались от опасного сжиженного хлора в пользу безопасного химреагента. Раньше на территории станции приходилось хранить по 20 тонн сжиженного хлора, его перевозка железнодорожным транспортом  была связаны с большим риском. В случае его утечки была бы серьезная химическая опасность для жителей города. Сегодня ЦОСВ – абсолютно безопасный объект», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. 

РВК-Архангельск продолжает работу по внедрению современных технологий очистки воды, что способствует не только улучшению санитарных условий, но и защите здоровья населения и окружающей среды.

22 ноябрь 12:33 | : Экономика

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