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«РВК-Архангельск» устанавливает новую запорную арматуру на сетях канализации

«РВК-Архангельск» продолжает масштабные работы в районе Окружного шоссе, которые синхронизированы со строительством новой федеральной трассы, проводимым ОАО «Автодороги». 

Сотни метров сетей водопровода и канализации большого диаметра уже проложены и эта работа продолжается. Сегодня два подразделения предприятия – цех канализационной сети и цех ремонтно-технической службы - ведут монтаж запорной арматуры на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм.

«Две трубы напорного коллектора проложены вдоль Талажского шоссе и затем под рекой от Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС) до Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК) в Северном округе. Состояние трубопроводов, построенных в 1972 и 1982 гг., вызывает серьезную озабоченность. К тому же, сети были спроектированы так, что на коллекторе 1972 года на протяжении 5 км нет запорно-регулирующей арматуры, что при возникновении повреждений не позволяет оперативно провести ремонтные работы. Чтобы исключить подобные ситуации, мы уже установили две новые задвижки и доработали узел переключения для перенаправления потоков», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

Директор по производству также уточнил, что цель проводимых работ - равномерно перераспределить стоки по канализационным линиям и обеспечить возможность последующей реконструкции оставшегося участка напорного коллектора без остановки ЦНКС.

Кроме того, «РВК-Архангельск» продолжает работы по строительству напорного коллектора от КНС-10 на ул. Чкалова и проложенного вдоль Окружного шоссе, начатые в 2021 году. Специалисты уже провели необходимые переключения, и коллектор транспортирует на очистные сооружения стоки южных районов города и Левобережья. Как сообщил начальник цеха Илья Попов, в 2023 году его подразделение приступит к прокладке нового участка трубы.

Отметим, что на реализацию этих и подобных мероприятий компания направляет целевые денежные средства – плату абонентов (юридических лиц) за сброс сточных вод с превышением предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Повышение эффективности работы канализационной сети – одна из целей, на которую могут быть направлены эти деньги. Так, в 2022 году за счет платы за ПДК были приобретены современные задвижки, которые уже установлены и работают в составе городской системы водоотведения.

 

29 декабрь 14:23 | : Экономика

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