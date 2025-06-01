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Проект модернизации канализационной инфраструктуры Архангельска получил национальную премию

РВК-Архангельск, концессионер городских водоканальных систем, стал лауреатом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2025» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами». Награду предприятие получило за масштабную реконструкцию Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС) — стратегически важного объекта, обеспечивающего водоотведение всего города.

ЦНКС Архангельска более 50 лет работала без капитального ремонта. Её уникальность — в невозможности временного перенаправления стоков, что делало любые работы крайне сложными. Специалисты Росводоканала разработали инновационное решение: замена труб диаметром 1200 мм проводилась без остановки работы станции и нарушения водоотведения.

«Горожане даже не заметили проведения работ — услуга оказывалась в штатном режиме. Сегодня станция соответствует самым современным стандартам надёжности», — подчеркнул генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Проект реконструкции ЦНКС позволил ликвидировать риски аварийных сбросов и подтоплений, внедрить 5 новых насосных агрегатов (производительность каждого — 1300 м³/час), автоматизировать управление станцией, установить современную систему вентиляции с фильтрацией вредных выбросов.

Общие инвестиции в модернизацию составили 279 млн рублей.

Национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» отмечает лучшие экологические практики и технологические решения в сфере ЖКХ. В 2025 году награды получили 37 компаний из более чем двухсот участников.

17 июль 17:16 | : Экономика

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