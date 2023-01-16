​«РВК-Архангельск» заменит участок коллектора на ЦНКС

На территории Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС) в Архангельске ведутся подготовительные работы к масштабной реконструкции ключевого коммунального объекта. Директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев сообщил, что предстоит замена двух участков самотечной части канализационного коллектора большого диаметра протяженностью 26 метров.





«ЦНКС принимает канализационные стоки со всего города, при этом станция построена несколько десятилетий назад. Железобетонные коллекторы на территории ЦНКС, по которым сточные воды поступают на объект для дальнейшей перекачки на очистные сооружения, давно превысили свой нормативный ресурс. Запланированные нами мероприятия значительно повысят надежность работы и станции, и всей городской системы водоотведения», - рассказал Александр Бараев.





В ходе работ будет демонтирована существующая железобетонная труба и проложен новый пластиковый трубопровод диаметром 1200 мм. Кроме того, будут полностью восстановлены две приемные камеры.





«Система водоотведения Архангельска была спроектирована без возможности перенаправления стоков в обход ЦНКС. Именно поэтому на станции на протяжении нескольких десятилетий реконструкция не проводилась. Мы разработали техническое решение, которое позволяет заменить трубопроводы без отключения системы канализации города и, соответственно, без отключения водоснабжения. Мы полностью остановили работу ЦНКС и организовали перекачку стоков с помощью мощного специализированного оборудования», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.





Важно: Проведение столь масштабных работ ведется за счёт сбора средств за ПДК (предельно-допустимая концентрация вредных веществ) и НВ (плата за негативное воздействие), которые начисляются абонентам и расходуется исключительно целевым образом на улучшение системы канализации.





Чтобы снизить объем поступления стоков на ЦНКС, «РВК-Архангельск» обращается к жителям областного центра с просьбой с 30 января по 3 февраля уменьшить потребление воды и не сбрасывать в канализацию бытовые отходы. В компании рассчитывают на понимание и содействие жителей города, в свою очередь специалисты водоканала приложат все усилия, чтобы провести работы в сжатые сроки.



