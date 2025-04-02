Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск стал финалистом Премии профессионалов

Проект реконструкции Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС) Архангельска стал финалистом «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024», заняв 2 место в номинации «Чистая вода».  Премия присуждается в сферах, которые затронули самые важные изменения в профессии и потребовали от специалистов высочайшего профессионализма, трудолюбия и изобретательности.

Реализованный РВК-Архангельск проект реконструкции ЦНКС - пример современного хозяйственного подхода концессионера к транспортировке городских канализационных стоков. Впервые в истории столицы Поморья компания провела  глобальную реконструкцию единственной в городе Центральной канализационно-насосной станции, которая собирает сточные воды со всех районов города. За более чем 50-летнюю историю объект не ремонтировался, т.к. система водоотведения Архангельска была спроектирована без возможности перенаправления стоков в обход ЦНКС. 

«Уникальность этого проекта – работа с большим диаметром труб - 1200 мм. Совместно со специалистами ГК «Росводоканал» было разработано техническое решение, которое позволило заменить трубопроводы без отключения системы канализации города и, соответственно, без отключения водоснабжения. Мы провели все работы так, что горожане не почувствовали никаких изменений в предоставлении коммунальной услуги по водоотведению. Сегодня станция – современный, надежный и  высокотехнологичный объект», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Кроме того, реконструкция позволила свести к минимуму риски загрязнения окружающей среды, подтопления подвальных помещений в близлежащих жилых и производственных зданиях из-за остановки станции и сбоев в работе оборудования.

Сегодня пять мощных насосных агрегатов производительностью 1 300 м3/час каждый обеспечивают стабильную работу станции. Полностью реконструированы всасывающие и напорные коллекторы, везде смонтирована новая запорная арматура, станция оснащена современной системой вентиляции с фильтрацией вредных веществ. Управление станцией полностью автоматизировано.

Расходы на модернизацию ЦНКС с учетом реконструкции сетей, камер и благоустройства территории составили 279 млн рублей. 


16 май 16:05 | : Экономика

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20