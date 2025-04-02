РВК-Архангельск стал финалистом Премии профессионалов

Проект реконструкции Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС) Архангельска стал финалистом «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024», заняв 2 место в номинации «Чистая вода». Премия присуждается в сферах, которые затронули самые важные изменения в профессии и потребовали от специалистов высочайшего профессионализма, трудолюбия и изобретательности.

Реализованный РВК-Архангельск проект реконструкции ЦНКС - пример современного хозяйственного подхода концессионера к транспортировке городских канализационных стоков. Впервые в истории столицы Поморья компания провела глобальную реконструкцию единственной в городе Центральной канализационно-насосной станции, которая собирает сточные воды со всех районов города. За более чем 50-летнюю историю объект не ремонтировался, т.к. система водоотведения Архангельска была спроектирована без возможности перенаправления стоков в обход ЦНКС.

«Уникальность этого проекта – работа с большим диаметром труб - 1200 мм. Совместно со специалистами ГК «Росводоканал» было разработано техническое решение, которое позволило заменить трубопроводы без отключения системы канализации города и, соответственно, без отключения водоснабжения. Мы провели все работы так, что горожане не почувствовали никаких изменений в предоставлении коммунальной услуги по водоотведению. Сегодня станция – современный, надежный и высокотехнологичный объект», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Кроме того, реконструкция позволила свести к минимуму риски загрязнения окружающей среды, подтопления подвальных помещений в близлежащих жилых и производственных зданиях из-за остановки станции и сбоев в работе оборудования.

Сегодня пять мощных насосных агрегатов производительностью 1 300 м3/час каждый обеспечивают стабильную работу станции. Полностью реконструированы всасывающие и напорные коллекторы, везде смонтирована новая запорная арматура, станция оснащена современной системой вентиляции с фильтрацией вредных веществ. Управление станцией полностью автоматизировано.

Расходы на модернизацию ЦНКС с учетом реконструкции сетей, камер и благоустройства территории составили 279 млн рублей.



