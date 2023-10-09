ЦНКС Архангельска перешла на новые насосы

Модернизация Центральной канализационно-насосной станции на ул. Нагорной продолжается. Канализационные стоки всего Архангельска теперь перекачивают новые насосы, которые установили в отремонтированном здании. Производительность каждого - 1200 м3 в час, такой мощности хватает с запасом на весь объем стоков, которые сегодня принимает ЦНКС.

Всю прошлую неделю на станции шли пуско-наладочные работы, оборудование тестировалось в разных режимах, определялась частота, на которой должны работать насосные агрегаты. Для этого в Архангельск приехали специалисты управляющей компании «Росводоканал» - они курировали все этапы реконструкции ЦНКС.

«Пока новым агрегатам помогают два старожила станции – насосы «СД», но в понедельник, 23 октября, они будут отключены. Один насос пока останется в резерве. Мы приступаем к новому этапу реконструкции ЦНКС. Теперь предстоит навести порядок во второй части станции: очистить приемное и машинное отделения, восстановить железобетонные конструкции, заменить всасывающие и напорные линии, установить в приемном отделении трубопроводы взмучивания осадка, а в машинном – еще три новых насоса. Все необходимые материалы и агрегаты уже закуплены», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Реконструкция ЦНКС внесена в перечень первоочередных мероприятий, которые предстояло сделать «РВК-Архангельск» по концессионному соглашению 2018-го года. Последние пять лет станция работала на пределе своих возможностей. Более того, на момент передачи объекта, технологические помещения – машинное и приемное – были соединены и затоплены. Обслуживать такую станцию было сложно, ее производительность снизилась до критических отметок.

«Наш опыт реконструкции насосных станций в Краснодаре и Тюмени показывает, что самая надежная и эффективная схема работы та, что была принято еще несколько десятилетий назад советскими инженерами: раздельное приемное отделение и сухое машинное помещение. В случае чрезвычайной ситуации, если станция по каким-то причинам окажется затопленной, насосы останутся работоспособными. По такому пути модернизации станции мы пошли и в Архангельске, хотя здесь были свои особенности. Самое сложное – это невозможность остановить станцию для проведения работ и то, что она расположена в центре города. Мы привлекли специализированную технику из Краснодара и Воронежа, чтобы на время ремонта станции все стоки перекачивались в коллектор. В результате таких технических решений мы смогли выполнить весь массив работы по замене труб подводящего и напорного коллекторов. Эти работы, которые провел цех строительства сетей предприятия, заложили основу надежности работы станции на годы вперед», - рассказал руководитель направления гидравлических режимов дирекции по производству и эксплуатации ГК «Росводоканал» Николай Родин.

Все работы по новому этапу реконструкции ЦНКС планируется завершить до апреля, чтобы в паводковый период работать в штатном режиме.



