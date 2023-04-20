РВК-Архангельск завершил важный этап реконструкции ЦНКС

На Центральной канализационно-насосной станции Архангельска на улице Нагорной завершен важный этап реконструкции: заменены на входе и выходе трубы напорного и самотечного коллекторов больших диаметров, запущены в работу новые насосы.

Здание станции преображается и снаружи – ведутся работы по капитальному ремонту фасада и крыши, внутри выполняется торкретирование бетонного покрытия, установка новых насосов.

Цех строительства сетей «РВК-Архангельск» завершил прокладку новой ветки напорного коллектора протяженностью порядка 100 метров и диаметром 900 мм от здания станции под автомобильной дорогой на ул.Нагорной в сторону Швейной фабрики. Монтаж трубы велся методом санации «труба в трубе» - новая труба укладывалась в старую, диаметр которой 1200 мм. Таким образом новый коллектор дополнительно защищен от механических воздействий старым, как «панцирем».

«Мы демонтировали старые сгнившие участки трубы на территории ЦНКС и до дороги по улице Нагорной. Их состояние таково, что дальнейшая эксплуатация напорного коллектора вызывала серьезные опасения. Полностью заменен участок от задвижки в станции до угла поворота на прямолинейный участок напорного коллектора в районе автозаправочной станции. Дальше идет прямолинейный участок до дюкера на Талажском шоссе. Мы провели его обследование – он находится в работоспособном состоянии», - рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.

Следующим этапом стала полная реконструкция шандорной. Она представляет из себя гидротехнический затвор, служащий для полного или частичного перекрытия стоков. Ранее шандорной служило здание на территории ЦНКС, приемные камеры которого не были герметичными. Это показало составление дефектной ведомости, предшествовавшей ремонту, - после осушения станции было выявлено заужение диаметра с 1200 до 800 мм, что и стало препятствием для нормального прохождения стоков.

Сейчас герметичность камер, задвижек и труб восстановлена. Надежной стала сама конструкция камеры, защищены железобетонные конструкции, восстановлена герметичность стены между приемным колодцем и шандорной. Необходимость в старом здании отпала - теперь на этом месте будет разбит газон, все технические сооружения «спрятаны» под землей. Управлять задвижками и прочими технологическими процессами будет электроника.

«РВК-Архангельск» впервые в истории столицы Поморья проводит глобальную реконструкцию Центральной канализационно-насосной станции, которая собирает сточные воды со всех районов города. За более чем 50-летнюю историю объект не знал капитального ремонта. Система водоотведения Архангельска была спроектирована без возможности перенаправления стоков в обход ЦНКС, именно поэтому на станции на протяжении нескольких десятилетий реконструкция не проводилась. Этот проект уникален еще и тем, что мы работаем с большими диаметрами труб – 1200 мм. С таким оборудованием и материалами в Архангельске, кроме нас, никто не работал и не работает. Разработано техническое решение, которое позволяет заменить трубопроводы без отключения системы канализации города и, соответственно, без отключения водоснабжения. В январе - феврале мы заменили первую ветку самотечного коллектора д-1200, в марте и апреле - участок напорного коллектора протяженностью 130 метров, значительно повысив надежность работы всей системы канализации. Сейчас ЦНКС работает в тестовом режиме, при этом не выявлено никаких отклонений от нормативов. В конце мая установим центральный шкаф для управления системой автоматизации и осуществим запуск всей станции в штатном режиме», - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

В ходе реконструкции вся производственная база ЦНКС подвергнется полному перевооружению: начиная от здания и приемных камер и заканчивая новыми мощными насосами. Фактически для города это будет новая центральная канализационно-насосная станция.