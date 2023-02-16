РВК-Архангельск завершил работы на ЦНКС

На центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС) «РВК-Архангельск» в формате производственной летучки состоялось рабочее совещание. Техническое руководство и специалисты водоканала и подрядной организации обсудили результаты ремонтно-восстановительных работ, проведённых в конце января – начале февраля.

«На сегодняшний день все запланированные мероприятия на объекте выполнены. ЦНКС функционирует в штатном режиме, осуществляя перекачку сточных вод на очистные сооружения Северного округа. С уверенностью могу сказать, что станция готова выдержать пиковые нагрузки в период прохождения ледохода и паводка», – отметил начальник цеха «Канализационные станции перекачек» Вячеслав Насекин.

На объекте смонтирован новый участок полиэтиленового трубопровода диаметром 1200 мм с гарантийным сроком эксплуатации более 50-ти лет. Кроме того, выполнены работы на двух приёмных камерах: проведена очистка ёмкостей от иловых отложений, торкретирование и герметизация помещений.

В компании отметили, что на этом преобразования на центральной канализационной станции не заканчиваются. В 2023 году продолжится модернизация объекта, в рамках которой будет обновлена кровля и фасад здания, смонтирована новая система вентиляции, установлены новые мощные насосы.

«ЦНКС – ключевой объект коммунальной инфраструктуры областного центра. Учитывая тот факт, что нам удалось провести работы, которых ранее в столице Поморья не проводилось, мы точно не будем останавливаться на достигнутом, продолжив планомерное обновление технических элементов, коммуникаций и оборудования станции. Все эти мероприятия включены в инвестиционную программу и будут реализованы до конца года», – подчеркнул директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.



