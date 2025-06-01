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Екатерина Колодчук представит РВК-Архангельск на конкурсе профмастерства

Заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук прошла внутренний конкурсный отбор и будет представлять предприятие на конкурсе «Мастер-2025» в Оренбурге.

Екатерина работает в водоканале с 2018 года, куда пришла на должность лаборанта сразу после окончания вуза. За время работы в РВК-Архангельск она прошла путь от лаборанта химического анализа до заместителя начальника лаборатории.

«Екатерина Анатольевна понимает методологию всех процессов. Ее главное качество, которое, мы надеемся, поможет ей победить, - это ее стрессоустойчивость. Она умеет сконцентрироваться на задаче, скрупулезно выполнить каждый этап работы. Она – моя «правая рука», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

На конкурсе профмастерства Екатерине Колодчук предстоит продемонстрировать навыки, теоретические и практические знания, обменяться опытом с коллегами из других регионов. 

На первом этапе участников конкурса ждет испытание на знание вопросов  охраны труда и непосредственно методики своей работы. Практическим заданием для лаборантов станет  градуировка (калибровка) пипетки в условиях лаборатории, отбор проб на выезде и определение общего хлора в полевых условиях. Отметим, что в Архангельске такая методика не применяется: по производственной программе предприятия исследуются другие показатели – остаточный и связанный хлор. Поэтому, чтобы Екатерина могла подготовиться к конкурсу, были закуплены необходимые материалы и оборудование.

«Методика, хоть и новая для нас, но, если ты владеешь профессией, нет никаких сложностей ей обучиться. Я горжусь тем, что буду представлять наш водоканал на таком серьезном конкурсе профмастерства. Мои коллеги рассчитывают на меня, и я сделаю все, чтобы оправдать их ожидания», - поделилась Екатерина Колодчук.

16 июль 15:26 | : Экономика

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