В «РВК-Архангельск» провели познавательную экскурсию на ЦОСВ для воспитанников детского дома

Воспитанники детского дома «Лучик» побывали на Центральных очистных сооружениях водоснабжения (ЦОСВ). Дети с интересом осмотрели центр управления объектом — диспетчерскую, посетили станции подъема воды, увидели работу барабанных сеток с автоматической очисткой и мощные насосы, которые качают воду из Северной Двины, познакомились с работой специалистов лаборатории. Инженеры-технологи ЦОСВ рассказали весь путь воды - от забора ее из реки до крана в доме.

«Целью нашей поездки сюда было показать детям, как работает система водоканала. Все мы потребляем воду и, как правило, не задумываясь о том, сколько сил и средств затрачивается на этот процесс, - рассказал воспитатель детского дома «Лучик» Александр Ваенский. - У нас много детей, которым в скором будущем предстоит определиться с профессией. И очень хочется, чтобы их выбор формировали не только блогеры, которых они смотрят, а люди, которые занимаются реальным делом, приносящим пользу обществу».

Помимо производственных процессов детей познакомили с лабораторией водоканала: с ребятами поделились познавательными фактами о пользе, составе и свойствах воды. Воспитанники с интересом наблюдали за химическими опытами и отвечали на вопросы. А еще детям рассказали о правилах пользования канализацией, объяснив на наглядных примерах, почему нельзя бросать посторонние предметы в унитаз.

«Для меня экскурсия в таком формате стала первым опытом. Ранее на «Уроках чистой воды», которые мы с коллегами проводим в школах и детских садах Архангельска, я показывала детям опыты с водой, сегодня же провела их по всем производственным объектам, рассказала о работе насосного оборудования и степенях очистки воды. Для меня, как для работника водоканала, непосредственно соприкасающегося с процессом водоподготовки, очень важно доносить до людей эти знания. Чем раньше человек узнает, как из грязной природной воды получается вода, которую можно пить, чем раньше он поймет, что вода из крана не равна воде из реки, тем более осознанным потребителем он станет. И я рада, что на наших экскурсиях дети делают для себя важные выводы: чистая вода – это длительный процесс, ради которого люди работают круглые сутки», - рассказала заместитель начальника лаборатории ЦОСВ «РВК-Архангельск» Екатерина Колодчук.

Как отметила организатор экскурсии, специалист отдела по подбору и обучению персонала «РВК-Архангельск Екатерина Бендовская, компания каждый месяц проводит экскурсии и «Уроки чистой воды» для юных северян, чтобы на практике дать представление о пользе воды и важности заботы о ней. Кроме того, предприятие ведет большую профориентационную работу среди школьников и молодёжи.