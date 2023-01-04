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Очистные сооружения "РВК-Архангельск" готовы к работе в период ледохода и паводка

В преддверии паводка и приближающегося на Северной Двине ледохода качество питьевой воды в областном центре на особом контроле «РВК-Архангельск».

«Каждые два часа мы отбираем пробы воды в отстойниках, фильтрах, на станциях подъема и непосредственно в реке. Прежде всего, обращаем внимание на химические и органолептические показатели — цветность, мутность, ph – показатель активности иона водорода, а также щёлочность. Одновременно ведем отбор проб на микробиологию, жесткость, перманганатную окисляемость, контролируем содержание в воде алюминия, железа и аммония», — рассказала заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории «РВК-Архангельск» Екатерина Колодчук.

В настоящее время, пока лед стоит на реках, изменений в качестве воды нет. Как только произойдут первые подвижки льда – специалисты лаборатории сразу поймут это по результатам проб и сообщат начальникам смены цеха ЦОСВ для корректировки процесса очистки воды. С приходом паводкового периода начинает подниматься мутность, которая в Северной Двине в период паводка достигает 140 мг на литр, а вне паводка – держится на показателе до 5 мг на литр. Затем проявит себя цветность. Сейчас этот показатель в реке 31 градус при норме в питьевой воде 20, в период ледохода цветность в реке достигает значений в 300-400 градусов. Все эти параметры регулируются.

«Традиционно вода в Северной Двине мягкая, но во время паводка жесткость и щелочность растут (в пределах нормы), что объясняется резким притоком грунтовых вод из-за таяния большого количества снега и льда. Во время ледохода данные показатели значительно снижаются, что приводит к снижению pH воды, для нормализации pH на этапах водоподготовки добавляют реагент – кальцинированную соду. Сейчас жесткость и щёлочность потихоньку растут, это говорит о том, что лёд уже тает», — отметила Екатерина Колодчук.

Вместе с тем в период паводка происходит более интенсивная чистка приемных сеток водозабора. Крупный мусор оседает на водозаборных железобетонных желобах, мелкий принимают сетки диаметром 6 мм и 5 мм.

«У жителей Архангельска есть все гарантии, что вода, которую они получают с Центральных очистных сооружений водопровода, полностью соответствует санитарным нормам. Для очищения воды мы используем гипохлорит натрия, который готовится из обычной поваренной соли методом электролиза, при этом содержание остаточного хлора в воде соответствует всем нормам даже в период половодья. Отмечу, что сегодня это самый надежный метод очистки – именно после обеззараживания хлором вода поставляется абоненту в чистом виде, в какой бы точке города он ни жил. Другие методы могут гарантировать чистоту на выходе с очистных сооружений, но не имеют пролонгированного действия. Важно понимать, что все изменения, которые происходят в весенний период, затрагивают только работу водоканала, но никак не сказываются на качестве питьевой воды, которая идет к потребителям», – рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории «РВК-Архангельск» Евгения Стафеева.

Для стабильного функционирования в период весеннего половодья «РВК-Архангельск» полностью обеспечен всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды. Поставки на центральные очистные сооружения водоснабжения осуществляются ежемесячно в рамках долгосрочных договоров.

Качество жизненно необходимого ресурса, который подается со станций водоподготовки ЦОСВ и ВОС пос. Силикатчиков, а также транспортируется по распределительной сети столицы Поморья, оценивается в соответствии с программой производственного контроля, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора.

01 апрель 08:30 | : Экономика

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