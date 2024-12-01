В 2024 году РВК-Архангельск провел более 3 500 проб речной и 9 000 проб питьевой воды

Специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) РВК-Архангельск в этом году взяли 3 600 проб воды из реки Северная Двина. В одной пробе речной воды анализируется 46 показателей.

Параметры качества питьевой воды, которая поступает жителям города, контролируются РВК-Архангельск в соответствии с производственной программой, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора. С начала 2024 года лаборанты ЦАЛ взяли 9 400 проб питьевой воды, в том числе – в распределительной сети Архангельска. Каждая проба питьевой воды исследуется по 52 показателям. За год цифра проведенных исследований по показателям составляет 76 202.

«На постоянном контроле Центральной аналитической лаборатории водоканала - санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, органолептические, бактериологические и вирусологические показатели. Ежедневно наши сотрудники отбирают порядка 50 проб – река исследуется каждые два часа, вода перед подачей в город – каждый час. Горожане могут быть уверены – в нашей водопроводной воде все показатели в норме», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Специалисты контролируют воду на водозаборе, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора непосредственно в городе. Отборы проб проводятся из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых участках распределительной сети.

«Каждые два часа мы отбираем пробы очищаемой воды в отстойниках, фильтрах, на станциях подъема и непосредственно в реке. Прежде всего, обращаем внимание на химические показатели — цветность, мутность, ph – показатель активности иона водорода, а также щёлочность. Также ведем отбор проб на микробиологию, контролируем содержание в воде алюминия, железа и аммония», — рассказала заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук.

Для обеззараживания воды РВК-Архангельск использует современные, эффективные и абсолютно безопасные для здоровья горожан реагенты. Основной обеззараживающий компонент – гипохлорит натрия. Предприятие производит его на собственных электролизерных установках из обычной поваренной соли. Ежедневно для этих целей требуется до двух тонн поваренной соли.

«На проведение мероприятий по контролю качества питьевой воды наша компания ежегодно направляет порядка 14,5 млн рублей, на реагенты для подготовки воды – 82 млн рублей. В любой период года вода, которую получают жители Архангельска, полностью соответствует всем предъявляемым к ней санитарным нормам», - отметила начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Мария Быкова.