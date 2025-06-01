Работодателям Архангельской области срочно понадобились новые кадры

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и выяснили, в каких сферах проще всего найти работу этим летом в Архангельской области.

Большие данные hh.ru свидетельствуют, что лето и каникулы совсем не повод расслабляться. Особенно хорошо это видно на примере работодательского спроса. Так, в целом по России компании успели разместить за месяц более 1,1 млн новых вакансий. Это уже на 4% превышает потребность в кадрах в самом начале лета.

Ситуация в Архангельской области похожая: по данным hh.ru, местные работодатели за последние 30 дней искали более 4,5 тыс. работников, что также на 10% больше запросов в начале лета.

Больше всего новых рабочих мест в Архангельской области сегодня сосредоточено в сфере рабочих профессий — работодатели ищут более 1 тыс. сотрудников. На втором месте — продажи: компании региона нуждаются примерно в 980 работниках для продвижения товаров и услуг. Замыкает тройку лидеров сфера строительства и недвижимости, где требуется около 720 специалистов.

Также эксперты hh.ru выяснили, что наиболее «голодной» на кадры в Архангельской области этим летом стала сфера страхования. За последний месяц спрос на страховых агентов и оценщиков вырос сразу на 114% — это абсолютный рекорд по динамике на местном рынке труда за последние 30 дней.

Кроме того, на 99% вырос спрос на аналитиков и консультантов по стратегии / инвестициям, компании стали на 69% чаще размещать предложения о работе для административного персонала (курьеры, помощники, секретари, администраторы, переводчики). Также на 49% выросла востребованность кадровиков и HR-специалистов. На 43% больше стало рабочих мест для домашнего и обслуживающего персонала.

При этом есть и сферы, где компании «охладили» свой спрос и стали меньше интересоваться кадрами. Например, за месяц на 19% снизилась востребованность фитнес-тренеров и работников салонов красоты. Также на 11% реже стали требоваться юристы, а на 2% стало меньше вакансий в сферах сельского хозяйства, маркетинга, рекламы и PR.