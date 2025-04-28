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РВК-Архангельск ликвидирует провалы на канализационных сетях

В Архангельске продолжается масштабная работа по ремонту изношенных канализационных сетей. За первые пять месяцев 2025 года специалисты РВК-Архангельск устранили 21 провал и восстановили 64 магистральных и внутриквартальных коллектора, переложив более 1000 метров труб.

В феврале бригады водоканала провели сложные работы на ул. Воронина, 31 и ул. Полярной, 17/1. На последнем участке пришлось работать на большой глубине с поврежденной трубой крупного диаметра, а раскопки вести в оживленном месте – рядом с магазином. Сейчас здесь завершается благоустройство территории.

Весной ремонтные бригады ликвидировали провалы на городских магистралях - на  ул. Стрелковой, 4 (напорный коллектор), набережной Северной Двины, 38, ул. 23 Гвардейской дивизии, 5 пр. Обводный канал, 54 и других. Особого внимания потребовал 800-миллиметровый коллектор на пересечении улиц Выучейского и Суфтина, а также 1000-миллиметровая труба на ул. Дежневцев, 11.

На всех отремонтированных участках чугунные трубы заменены на прочные пластиковые. Как пояснил мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Кирилл Макурин, новые трубы – двухслойные, гофрированные, что делает их устойчивыми к агрессивной среде, механическим повреждениям и давлению грунта.

«Такие трубы не ржавеют, меньше засоряются и служат в разы дольше», – отметил специалист.

Несмотря на уже проделанную работу, впереди – новые сложные объекты. Многие канализационные сети эксплуатируются 50 лет и более, их износ местами достигает 100%. Так, на начало следующей недели запланирован ремонт коллектора и устранение провала на пересечении улицы Урицкого и проспекта Новгородский: сейчас готовится согласование на перекрытие проезда с ГИБДД.

«Наша главная задача – восстановить целостность и пропускную способность коллекторов, чтобы сети выполняли основную функцию – надежное отведение стоков», - подчеркнула начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Ремонтные бригады водоканала продолжат работы в летний период – в планах восстановление десятков участков по всему городу.

10 июнь 10:54 | : Экономика

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