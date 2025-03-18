РВК-Архангельск восстанавливает работоспособность канализационных коллекторов

За первые три месяца 2025 года специалисты водоканала восстановили 50 самотечных и напорных коллекторов. В общей сложности переложено порядка 400 метров труб.

В январе бригады цеха канализационной сети РВК-Архангельск избавили от проблем с системой водоотведения многоквартирные дома на улицах Мусинского, 23, Мещерского, 3 и 26, Свободы, 31, П.Осипенко, 9, Каботажной, 11, на Обводном канале, 22/2, на пр. Ленинградский, 331 – всего 14 адресов. В феврале была восстановлена система водоотведения в поселке 21 лесозавода, также работы проводились еще по 13 адресам. В марте самыми непростыми из 18 объектов стали работы на ул. Полярной, 17/1 – здесь бригады РВК-Архангельск меняли пролет коллектора диаметром 600 мм на глубине более семи метров.

«Часть объектов для ремонта были выбраны по результатам проведенной после промывки сетей телеинспекции. Этот метод позволяет точно оценить состояние коммуникаций – в трубу запускается камера, которая фиксирует трещины, засоры и другие дефекты. Другая часть потребовала экстренных мер реагирования из-за провалов на сетях. В этих случаях пролеты перестают работать, а стоки не могут «выйти» из внутридворовых во внутриквартальные сети и далее в городской коллектор. В большинстве случаев принимается решение о полной замене пролета – участка трубы от колодца до колодца. Это исключает в дальнейшем проблемы с прохождением стоков», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

По всем адресам, где производились работы на коллекторах, участки старых чугунных труб заменены на современные пластиковые.

При производстве таких труб используется специальный полимер, устойчивый к агрессивным средам и механическим воздействиям. Они отличаются устойчивостью к истиранию, что значительно увеличивает срок службы. Наружная поверхность трубы имеет форму гармошки, именно эти ребра позволяют ей быть эластичной, не теряя при этом прочности. Трубопровод из гофрированного материала способен выдерживать нагрузку грунта. Их конструкция - двухслойная, что позволяет избежать проблем с засорами в отличие от старых труб.

«Перекладка проблемных участков сетей — одна из наших приоритетных задач. При выявлении «узких мест», которые осложняют нормальное функционирование системы водоснабжения и водоотведения, мы проводим внеплановые работы и устраняем возникшие проблемы. Сейчас все канализационные коллекторы работают в штатном режиме, а новые трубы гарантированно прослужат несколько десятилетий», — отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.