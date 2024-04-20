Специалисты РВК-Архангельск промыли 13 километров канализационных сетей

13 километров магистральных и внутриквартальных коллекторов различного диаметра прочистили специалисты «РВК-Архангельск» с начала года. Плановая промывка городских канализационных сетей происходит постоянно с применением специальной техники и оборудования

«Мы регулярно проводим гидродинамическую промывку магистральных сетей канализации. Благодаря анализу статистики по образованию засоров, мы определяем наиболее уязвимые участки, которые включаем в план неотложных мероприятий по профилактике. Промывка этих коллекторов позволяет избежать образования регулярных подпоров и обеспечивает стабильное функционирование городской системы водоотведения», — рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

Начиная с января 2024 года бригады РВК-Архангельск устранили 44 аварийные ситуации на трубопроводах, ликвидировали более 3 500 засоров. Самыми непростыми в этом году были работы по замене участка коллектора на ул. Полярной, 17: труба здесь проложена в болотистых грунтах на глубине более шести метров, что серьезно осложняло процесс.

С 17 мая специалисты РВК-Архангельск начинают промывать коллектор по проспекту Обводный канал от ул.Северодвинской,70 до ул. Выучейского. На этом участке в течение зимы часто возникали засоры. Промывка снизит риск возникновения аварийных ситуаций, засоров и обеспечит штатную работу коммуникаций и насосных станций.

Кроме того, в мае запланирована прочистка внутриквартальных сетей по проспекту Советских космонавтов от улицы Серафимовича в сторону магистрального коллектора на ул. Выучейского. Каналопромывочная техника будет работать на набережной Северной Двины, улицах Чкалова, Ильича, Воскресенской.

Специалисты цеха канализационной сети РВК-Архангельск просят горожан использовать хозяйственно-бытовую канализацию только по прямому назначению. Она не предназначена для приема и транспортировки пищевых отходов и предметов личной гигиены, жиров и горюче-смазочных материалов, строительного и бытового мусора, а также других посторонних предметов.