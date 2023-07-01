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РВК-Архангельск: промывка сетей водоотведения как основная профилактика засоров

Специалисты «РВК-Архангельск» продолжают плановую промывку городских канализационных сетей. За минувшую неделю было промыто более 600 метров сетей водоотведения различного диаметра. Работы идут по утвержденному плану. Начали с Привокзального микрорайона – от проспекта Дзержинского по улице Воскресенской в сторону ул. Тимме. Это сложный район с точки зрения функционирования сети водоотведения – здесь регулярно работают бригады для устранения засоров, из колодцев вручную приходится доставать большое количество мусора. 

«Мы регулярно проводим гидродинамическую промывку магистральных и внутриквартальных сетей канализации. Благодаря анализу статистики по образованию засоров, мы определяем наиболее уязвимые участки, которые включаем в план неотложных мероприятий по профилактике. Промывка этих коллекторов позволяет избежать образования подпоров и обеспечивает стабильное функционирование городской системы водоотведения», — подчеркнул начальник цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Юрий Лазовский.

Всего с начала года специалисты водоканала промыли 24 000 метров канализационных сетей областного центра. Бригады «РВК-Архангельск» устранили свыше 7 000 подпоров и засоров, ликвидировали 88 крупных повреждений трубопроводов.

Напоминаем, что использовать хозяйственно-бытовую канализацию можно только по прямому назначению. Она не предназначена для приема и транспортировки пищевых отходов и предметов личной гигиены, жиров и горюче-смазочных материалов, строительного и бытового мусора, а также других посторонних предметов.

14 август 11:52 | : Экономика

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