РВК-Архангельск ремонтирует канализационный коллектор на Дачной

Первые сообщения о провале грунта в зеленой зоне на улице Дачной, 50 появились накануне вечером в социальных сетях. Специалисты РВК-Архангельск сразу же выехали для обследования, опасный участок огородили.

Обследование показало, что в этом месте произошел провал самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Железобетонный трубопровод был проложен в 1981 году. Такие коллекторы рассчитаны на 30-40 лет эксплуатации в агрессивной среде.

«Значительная часть канализационных коллекторов в Архангельске проложена из труб, изготовленных из железобетона и керамики. Они строились без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозионного воздействия канализационных стоков. И без подложки, на которую мы сейчас укладываем новые трубы, чтобы исключить воздействие от подвижек грунта. Срок службы старых железобетонных коллекторов сейчас близок к критическому. Здесь, на улице Дачной, мы уже прокопали несколько метров по трубе – везде сильная коррозия. Будем менять весь поврежденный участок», - рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

Работы проводятся без ограничения услуг по водоотведению абонентов.