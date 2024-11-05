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РВК-Архангельск ремонтирует канализационный коллектор на Дачной

Первые сообщения о провале грунта в зеленой зоне на улице Дачной, 50 появились накануне вечером в социальных сетях.  Специалисты РВК-Архангельск сразу же выехали для обследования, опасный участок огородили.  

Обследование показало, что в этом месте произошел провал самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Железобетонный трубопровод был проложен в 1981 году. Такие коллекторы рассчитаны на 30-40 лет эксплуатации в агрессивной среде.

«Значительная часть канализационных коллекторов в Архангельске проложена из труб, изготовленных из железобетона и керамики. Они строились без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозионного воздействия канализационных стоков. И без подложки, на которую мы сейчас укладываем новые трубы, чтобы исключить воздействие от подвижек грунта. Срок службы старых железобетонных коллекторов сейчас близок к критическому. Здесь, на улице Дачной, мы уже прокопали несколько метров по трубе – везде сильная коррозия.  Будем менять весь поврежденный участок», - рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

Работы проводятся без ограничения услуг по водоотведению абонентов.

28 ноябрь 13:18 | : Экономика

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