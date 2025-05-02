"ЭкоИнтегратор" выкручивает руки администрации Архангельска

Две острых темы поднял сегодня на планерке в мэрии Архангельска: уборка мусора после субботников и автобусные остановки. Передаем слово Дмитрию Мореву:



- Экоинтегратор на прошлой неделе отказался вывозить растительные отходы после субботников, поэтому жители видят переполненные отсеки КГО и кучи веток. Регоператор ссылается на слишком большой объем веток в этом году и просит отдельно оплатить их вывоз.



Во-первых, есть решение Верховного Суда, что эти отходы относятся к ТКО, если собраны на территории жилых кварталов. Во-вторых, всем нужно завершить начатое дело – Экоинтегратор не исключение. Регоператор интенсивно вывозил мешки и ветки с начала мая, но вдруг изменил свое отношение и свел эффект к нулю. Бежали-бежали и за 10 метров до финишной прямой упали и требуют: «Дайте нам допинг».



Ни от одного предприятия, которое участвовало в субботниках, мы не слышали: дайте нам за это денег. Это общее дело – из любви к городу, уважения к себе и всем жителям Архангельска. Нужно доделать его до конца!



По автобусным остановкам поручил департаменту транспорта представить предложения по привлечению бизнеса к установке павильонов. В городе порядка 400 остановок, на их модернизацию требуется более 200 млн рублей. Неподъемно для бюджета. Значит, ищем иные варианты.



Установкой павильонов могут заняться не только рекламные компании, но и застройщики. Привлекательность их недвижимости будет выше при наличии современной транспортной инфраструктуры. Начинаем работать в этом направлении.