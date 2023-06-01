"ЭкоИнтегратор" вместе с экологами продолжает бороться со стихийными свалками

«ЭкоИнтегратор» убрал еще несколько незаконных свалок. В июне таких экологических акций было несколько: регоператор присоединился к субботнику фонда «Биармия» в Радово-Покровской женской монашеской общине и помог активистам «Чистого Поморья» убрать лесополосу на улице Никитова.



«С экологическим фондом «Биармия» мы дружим не первый год. В этот раз к нам обратились с просьбой помочь в ликвидации свалки в Радово-Покровской женской монашеской общине, которая находится в деревне Ижма Приморского района. После сноса приюта для животных там образовалась приличная свалка из строительных отходов. И нам пришлось задействовать специальную большегрузную технику. В общей сложности мы вывезли 35 кубометров мусора – это два кузова мусоровоза», - рассказывает врио регоператора «ЭкоИнтегратор» Евгений Шидловский.



Вторую акцию провели в лесополосе на улице Никитова рядом с домами 7/2, 5/1, 9/2. Волонтеры и активные жители ближайших домов не только привели в порядок территорию, но и отсортировали отходы. В итоге регоператор «ЭкоИнтегратор» отправил на сортировку в АМСК 103 мешка вторсырья.



Стоит отметить, регоператор «ЭкоИнтегратор» активно участвует в социальных и экологических проектах региона и поддерживает полезные инициативы общественных организаций и экоактивистов.



