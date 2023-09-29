"ЭкоИнтегратор" очистил 29 пунктов временного содержания отходов

«ЭкоИнтегратор» уже полностью расчистил 29 ПВН. С оставшихся в данный момент осуществляется вывоз. Работы идут с опережением графика.

Архангельская область имеет большое количество отдалённых и труднодоступных районов, где логистика затруднена – особенно в межсезонье. Площадки временного накопления – необходимое звено в логистической цепочке. Храниться на них отходы могут до 11 месяцев. Но регоператор системно и планово вывозит их на полигоны. Для этого используется спецтехника.

«В этом году мы увеличили темпы расчистки мест временного размещения отходов. Самые масштабные накопления ликвидировали на ПВН «Тарасонаволоцкая» (Устьянский район) – порядка 107 тысяч м3. Визуально это метровый слой отходов площадью с футбольное поле. Всего за весь период работы мы вывезли больше 360 тысяч м3 отходов с 29 пунктов. В планах на осень и зиму расчистить еще 6», – сообщил начальник производственного управления регоператора «ЭкоИнтегратор» Денис Черепанов.

В начале своей деятельности регоператор «ЭкоИнтегратор» использовал 40 ПВН, но за счет оптимизации логистики теперь будет задействовано 18. Все они в соответствии с программой Правительства Архангельской области приводятся в нормативное состояние.