"ЭкоИнтегратор" приглашает архангелогородцев в экологический забег

Все собранные отходы регоператор «ЭкоИнтегратор» отправит на переработку.



6 мая на Набережной Северной Двины состоится городской плоггинг-забег «Зелёный марафон». Всех неравнодушных к экологии, здоровому образу жизни и родному городу ждут в 11 утра у Морского музея. Как узнать «своих»? Приходите в зелёном!



Плоггинг – это пробежка, совмещенная со сбором мусора, тандем здорового образа жизни и бережного отношения к природе.



«Чтобы заниматься плоггингом, не обязательно быть профессиональным бегуном. Плоггингом может заниматься любой, кто хочет сделать свою жизнь и пространство вокруг себя экологичными и комфортными», – говорит министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев.



6 мая ждут всех: тех, кто любит пешие прогулки или регулярно бегает по утрам, владельцев собак вместе с питомцами, семьи с детьми. Это соревнование не про скорость, а про интерес – интерес в защите экологии. Регоператор «ЭкоИнтегратор» обеспечит вывоз отходов и их доставку на переработку.



«В этот раз участники забега будут собирать отходы по фракциям: пластик, металл, бумага, стекло - и после мы их отправим на дополнительную сортировку, а затем - на переработку. Так мы не только позаботимся о чистоте Набережной, но и дадим находкам шанс на новую жизнь», - говорит гендиректор «ЭкоИнтегратора» Валерий Шушков.



Забег планируется с 11:00 до 13:00 по набережной Северной Двины от Морского музея до перекрестка ул. Логинова/наб. Северной Двины. Защитные перчатки и мешки предоставят организаторы забега. Участникам рекомендуется надеть любой, пусть небольшой, предмет одежды зелёного цвета.



Организует акцию «Зелёная суббота» Российская экологическая партия «Зелёные» при поддержке Правительства Архангельской области. Экологическую акцию планируют поддержать и спортсмены легендарной архангельской команды по хоккею с мячом «Водник».