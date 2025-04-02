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Жизнь заставила. Жители Архангельской области активизировались в поисках работы

За последние 30 дней на рынок труда Архангельской области вышло около 26 тыс. местных соискателей. Активность людей, желающих сменить место работы, выросла в преддверии лета сразу на 41%. При этом самыми активными на рынке труда СЗФО оказались жители Ненецкого автономного округа – они стали искать работу на 70% чаще. На втором месте по активности соискателей – Псковская область – здесь число соискателей выросло на 54%, на третьем – Новгородская область (+48% новых резюме от местных жителей). 

Кто больше других нуждается в новой работе?

Статистика hh.ru показывает, что больше других в Архангельской области нуждаются прямо сейчас в новой работе соискатели, связанные со сферой автобизнеса и автосервисов: они увеличили свою активность на местном рынке труда сразу на 104%. На втором месте по желанию сменить работу – работники транспортно-логистического сектора: число резюме от водителей, курьеров, логистов и др. в Архангельской области выросло уже на 66%. На третьем месте – сотрудники сферы туризма и общепита (официанты, хостес, повара и пекари и др.). Они стали искать работу на 56% чаще. 

Удивительно, но факт – остродефицитные рабочие также стали чаще выходить на рынок труда (+55% новых резюме в этой профобласти в преддверии лета). 

Почему люди ринулись на поиски новой работы?

«В топ причин, почему жители Архангельской области активно ищут новую работу, входит неудовлетворенность текущим доходом (об этом в рамках опроса hh.ru заявили сразу 14% местных работников). Инфляция и рост стоимости жизни заставляют людей искать более высокооплачиваемые позиции. Кроме того, если в компании нет прозрачной системы повышения оклада или бонусов, мотивация оставаться падает. 

 На втором месте по частотности причин смены работы токсичная корпоративная культура и здесь людей толкают на рынок труда конфликты с руководством, давление или буллинг со стороны коллег. 

 На третьем месте по частотности отсутствие карьерных перспектив. Так называемый «потолок» в должности или навыках критичны для многих и особенно для миллениалов и зумеров, ценящих развитие, а именно эти два поколения сейчас составляют основу движущей силы рынка труда.

 Также мы есть и свежий тренд – так называемый «тихий поиск», когда сотрудники мониторят рынок, даже если не планируют уходить сразу, из-за нестабильности экономики или страха увольнений, но в случае интересного предложения, могут написать заявление и уйти, отработав положенные две недели»,отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

(фото с https://heromoney.ru/goroda-bezrabotitsey) 

 

14 май 09:11 | : Экономика

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