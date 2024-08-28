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Осенью в Архангельске наступает сезон смены работы

Эксперты hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда Архангельской области и выяснили, что местные жители стали чаще интересоваться новой работой и, вероятно, виной тому может быть стресс и повышенный спрос со стороны работодателей.

Анализ рынка труда Архангельской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 22,2 тыс. жителей региона. Это на 34% больше, чем осенью 2023 года. 

Наиболее активными в поиске работы за последнее время оказались работники автобизнеса и автосервисов – они увеличили свою активность на рынке труда на 102%. Местные работники в сфере общепита и туризма стали искать работу на 62% чаще. Далее по активности на рынке оказались транспортники и логисты (+51% новых соискателей на рынке труда). Близко к ним расположились архангельские рабочие разных специальностей, которые увеличили свою активность в поисках новой работы на 50%. Обслуживающий персонал стал выходить на рынок на 37% чаще. На 36% больше стали заинтересованы в работе охранники и инкассаторы. На 34% больше разместили резюме строители и специалисты по недвижимости. 

Как стресс связан с увольнениями?   

Недавнее исследование hh.ru показывает, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Так, в ходе опроса выяснилось, что 90% опрошенных работников задумаются об увольнении на месте, где их преследует постоянный стресс сразу. Лишь 8% ответили, что стрессом их не напугать и они готовы продолжать работу, остальные затруднились ответить. 

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса, была меньше: 60% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет доля таких работников выросла сразу на 30%. 

«Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 77% покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%). Средний возраст тоже, судя по всему, не особо готов терпеть постоянный нервяк на работе: среди 35-44-летних 60% заявили, что будут искать новое место. 

В разрезе профессий еще более интересная картина: быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). А вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образования, финансов и производственники»,отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в макрорегионе. 

09 октябрь 09:45 | : Экономика

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